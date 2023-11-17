Путин оценил возможность выхода РФ из ООН и ЮНЕСКО

Россия имеет успешные проекты в ООН и ЮНЕСКО, заявил Владимир Путин
Нет никакой необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО. РФ является одним из основателей этих организаций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.
«Не вижу необходимости в выходе из ООН и ЮНЕСКО», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что Россия имеет хорошие контакты и успешные проекты в этих организациях, и является одним из основателей этих международных структур.
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