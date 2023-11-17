Путин оценил возможность выхода РФ из ООН и ЮНЕСКО

Путин: нет никакой необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО
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Форум объединенных культур. Санкт-Петербург
Россия имеет успешные проекты в ООН и ЮНЕСКО, заявил Владимир Путин Фото:

Нет никакой необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО. РФ является одним из основателей этих организаций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур.

«Не вижу необходимости в выходе из ООН и ЮНЕСКО», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что Россия имеет хорошие контакты и успешные проекты в этих организациях, и является одним из основателей этих международных структур.

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Нет никакой необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО. РФ является одним из основателей этих организаций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Не вижу необходимости в выходе из ООН и ЮНЕСКО», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что Россия имеет хорошие контакты и успешные проекты в этих организациях, и является одним из основателей этих международных структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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