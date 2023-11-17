Путин оценил возможность выхода РФ из ООН и ЮНЕСКО

Путин: нет никакой необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО

17 ноября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Россия имеет успешные проекты в ООН и ЮНЕСКО, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нет никакой необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО. РФ является одним из основателей этих организаций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Не вижу необходимости в выходе из ООН и ЮНЕСКО», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что Россия имеет хорошие контакты и успешные проекты в этих организациях, и является одним из основателей этих международных структур.

Нет никакой необходимости в выходе России из ООН и ЮНЕСКО. РФ является одним из основателей этих организаций. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур. «Не вижу необходимости в выходе из ООН и ЮНЕСКО», — заявил Путин. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Президент подчеркнул, что Россия имеет хорошие контакты и успешные проекты в этих организациях, и является одним из основателей этих международных структур.