16 ноября 2023

В ХМАО 80-летний экс-глава ПФР, обвиненный в коррупции, добился отмены домашнего ареста ради свадьбы

Суд отменил домашний арест экс-главе ПФР Нижневартовска Гончаруку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фестиваль красоты "Ural beauty fest 2017". Екатеринбург, свадьба, показ мод, невеста, букет невесты, свадебное платье, женитьба
Юрий Гончарук с молодой женой венчались в местном храме Фото:

В Нижневартовске суд отменил домашний арест бывшему главе отделения Пенсионного фонда Юрию Гончаруку, которого обвиняют в получении взяток в размере 5,5 миллионов рублей. Именно поэтому 80-летний экс-чиновник смог свободно появиться на венчании в местном храме. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФСИН России по ХМАО.

«В отношении данного гражданина судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она позволяет свободно передвигаться по муниципальному образованию», — сообщили в ведомстве.

Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, Гончарук венчался с главой одной из местных фирм. «Ранее этой организацией управлял сам Гончарук», — сообщает инсайдер. Связаться с Гончаруком на момент публикации не удалось.

По данным следствия, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 миллионов рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 миллионов рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 миллионов до 13 миллионов рублей.

Ранее URA.RU писало, что Гончарук венчался с молодой женой в местном храме. Церемонию проводил настоятель отец Сергий.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске суд отменил домашний арест бывшему главе отделения Пенсионного фонда Юрию Гончаруку, которого обвиняют в получении взяток в размере 5,5 миллионов рублей. Именно поэтому 80-летний экс-чиновник смог свободно появиться на венчании в местном храме. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФСИН России по ХМАО. «В отношении данного гражданина судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она позволяет свободно передвигаться по муниципальному образованию», — сообщили в ведомстве. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, Гончарук венчался с главой одной из местных фирм. «Ранее этой организацией управлял сам Гончарук», — сообщает инсайдер. Связаться с Гончаруком на момент публикации не удалось. По данным следствия, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 миллионов рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 миллионов рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 миллионов до 13 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что Гончарук венчался с молодой женой в местном храме. Церемонию проводил настоятель отец Сергий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...