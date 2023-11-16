В ХМАО 80-летний экс-глава ПФР, обвиненный в коррупции, добился отмены домашнего ареста ради свадьбы

Суд отменил домашний арест экс-главе ПФР Нижневартовска Гончаруку

17 ноября 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Юрий Гончарук с молодой женой венчались в местном храме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске суд отменил домашний арест бывшему главе отделения Пенсионного фонда Юрию Гончаруку, которого обвиняют в получении взяток в размере 5,5 миллионов рублей. Именно поэтому 80-летний экс-чиновник смог свободно появиться на венчании в местном храме. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФСИН России по ХМАО. «В отношении данного гражданина судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она позволяет свободно передвигаться по муниципальному образованию», — сообщили в ведомстве. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, Гончарук венчался с главой одной из местных фирм. «Ранее этой организацией управлял сам Гончарук», — сообщает инсайдер. Связаться с Гончаруком на момент публикации не удалось. По данным следствия, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 миллионов рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 миллионов рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 миллионов до 13 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что Гончарук венчался с молодой женой в местном храме. Церемонию проводил настоятель отец Сергий.

В Нижневартовске суд отменил домашний арест бывшему главе отделения Пенсионного фонда Юрию Гончаруку, которого обвиняют в получении взяток в размере 5,5 миллионов рублей. Именно поэтому 80-летний экс-чиновник смог свободно появиться на венчании в местном храме. Об этом URA.RU рассказали в управлении ФСИН России по ХМАО. «В отношении данного гражданина судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она позволяет свободно передвигаться по муниципальному образованию», — сообщили в ведомстве. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте, Гончарук венчался с главой одной из местных фирм. «Ранее этой организацией управлял сам Гончарук», — сообщает инсайдер. Связаться с Гончаруком на момент публикации не удалось. По данным следствия, Гончарук в марте 2015 года получил от директора ООО «Нефтесервис» Екатерины Симаковой взятку в размере 3 миллионов рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату страховых взносов в размере свыше 67 миллионов рублей. Обвиняемый поспособствовал снижению штрафов для общества с 26 миллионов до 13 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало, что Гончарук венчался с молодой женой в местном храме. Церемонию проводил настоятель отец Сергий.