Кабмин РФ дал право Роскомнадзору блокировать VPN-сервисы

Кабмин России наделил Роскомнадзор правом блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов (VPN-сервисы — прим. URA.RU). Об этом следует из постановления на официальном сайте опубликования нормативных правовых актов.
«Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» —
С 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон.15 марта ведомство расширило перечень блокировки VPN-сервисов, добавив туда 49 новых онлайн-ресурсов.
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