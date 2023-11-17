17 ноября 2023

Кабмин РФ дал право Роскомнадзору блокировать VPN-сервисы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кабмин России наделил Роскомнадзор правом блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов (VPN-сервисы — прим. URA.RU). Об этом следует из постановления на официальном сайте опубликования нормативных правовых актов.

«Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» — говорится в документе. Это изменение коснулось правил включения онлайн-ресурсов в Единый реестр запрещенной информации.

С 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон.15 марта ведомство расширило перечень блокировки VPN-сервисов, добавив туда 49 новых онлайн-ресурсов.

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Кабмин России наделил Роскомнадзор правом блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов (VPN-сервисы — прим. URA.RU). Об этом следует из постановления на официальном сайте опубликования нормативных правовых актов. «Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» — говорится в документе. Это изменение коснулось правил включения онлайн-ресурсов в Единый реестр запрещенной информации. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон.15 марта ведомство расширило перечень блокировки VPN-сервисов, добавив туда 49 новых онлайн-ресурсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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