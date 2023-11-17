Кабмин РФ дал право Роскомнадзору блокировать VPN-сервисы

18 ноября 2023 в 00:01 Размер текста - 17 +

Кабмин России наделил Роскомнадзор правом блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов (VPN-сервисы — прим. URA.RU). Об этом следует из постановления на официальном сайте опубликования нормативных правовых актов. «Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» — говорится в документе. Это изменение коснулось правил включения онлайн-ресурсов в Единый реестр запрещенной информации. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон.15 марта ведомство расширило перечень блокировки VPN-сервисов, добавив туда 49 новых онлайн-ресурсов.

Кабмин России наделил Роскомнадзор правом блокировать сайты с методами обхода ограничений онлайн-ресурсов (VPN-сервисы — прим. URA.RU). Об этом следует из постановления на официальном сайте опубликования нормативных правовых актов. «Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации» — говорится в документе. Это изменение коснулось правил включения онлайн-ресурсов в Единый реестр запрещенной информации. С 1 марта 2024 года Роскомнадзор будет блокировать выдачу в поисковой системе VPN-сервисов, заблокированных на территории РФ или нарушающих закон.15 марта ведомство расширило перечень блокировки VPN-сервисов, добавив туда 49 новых онлайн-ресурсов.