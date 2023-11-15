Роскомнадзор расширил блокировку VPN-сервисов

15 ноября 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

В обновленный перечень вошло еще 49 наименований Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роскомнадзор расширил перечень блокировки VPN-сервисов. В перечень добавили 49 наименований сервисов и протоколов, в том числе китайский Shadowsocks, созданный для обхода блокировок и отечественный ItHelper. «Блокировать планируется 49 наименований сервисов и протоколов. В обновленный перечень блокировки VPN-сервисов Роскомнадзора впервые вошел протокол Shadowsocks, созданный в Китае для обхода блокировок. Также в перечне ItHelper российского разработчика „Софт Программ“» — передает « Коммерсант » содержание перечня. Теперь Роскомнадзор может блокировать VPN-сервисы через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях, установленных на сетях операторов связи. При этом есть риск блокировки легальных сервисов. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор не станет блокировать VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство России. Список разрешенных VPN находится в распоряжении ведомства. Блокировку сервисов VPN начнется с марта следующего года, передает телеканал 360.

Роскомнадзор расширил перечень блокировки VPN-сервисов. В перечень добавили 49 наименований сервисов и протоколов, в том числе китайский Shadowsocks, созданный для обхода блокировок и отечественный ItHelper. «Блокировать планируется 49 наименований сервисов и протоколов. В обновленный перечень блокировки VPN-сервисов Роскомнадзора впервые вошел протокол Shadowsocks, созданный в Китае для обхода блокировок. Также в перечне ItHelper российского разработчика „Софт Программ“» — передает «Коммерсант» содержание перечня. Теперь Роскомнадзор может блокировать VPN-сервисы через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях, установленных на сетях операторов связи. При этом есть риск блокировки легальных сервисов. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев сообщил, что Роскомнадзор не станет блокировать VPN-сервисы, которые соблюдают законодательство России. Список разрешенных VPN находится в распоряжении ведомства. Блокировку сервисов VPN начнется с марта следующего года, передает телеканал 360.