Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки

Причина увольнения Александра Тарасовского не называется
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины», — сказано в указе. Причина увольнения не называется.
В начале ноября Зеленский уволил командующего Силами специальных операций бригадного генерала ВСУ Виктора Хоренко. На его место назначен Сергей Лупанчук, пишет
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