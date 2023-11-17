17 ноября 2023

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Причина увольнения Александра Тарасовского не называется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины», — сказано в указе. Причина увольнения не называется.

В начале ноября Зеленский уволил командующего Силами специальных операций бригадного генерала ВСУ Виктора Хоренко. На его место назначен Сергей Лупанчук, пишет MK.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки страны. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства. «Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины», — сказано в указе. Причина увольнения не называется. В начале ноября Зеленский уволил командующего Силами специальных операций бригадного генерала ВСУ Виктора Хоренко. На его место назначен Сергей Лупанчук, пишет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...