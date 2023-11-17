Жители тюменских сел жалуются на отсутствие медика

18 ноября 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

В селах нет своего фельдшера Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В фельдшерско-акушерском пункте сел Горнослинкино, Уки и Першино (Тюменская область) отсутствует врач. Проблема была озвучена на встрече с главой Уватского района Вячеславом Елизаровым. «Сегодня с коллегами подвели итоги по выездным мероприятиям в Горнослинкино, Уки, Першино. Выделена общая проблема — отсутствие фельдшера в местном ФАПе», — сообщил Елизаров в своем telegram-канале. Один из вариантов решения проблемы это направление на целевое обучение местных выпускников. Елизаров пригласил всех желающих пройти отбор и заключить образовательный договор. В тюменских поликлиниках нехватка кадров решается за счет выпускников, окончивших вуз в 2023 году. Так в учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроено 146 врачей. Кадровый резерв из вчерашних студентов также сформировался и на станциях скорой помощи.

В фельдшерско-акушерском пункте сел Горнослинкино, Уки и Першино (Тюменская область) отсутствует врач. Проблема была озвучена на встрече с главой Уватского района Вячеславом Елизаровым. «Сегодня с коллегами подвели итоги по выездным мероприятиям в Горнослинкино, Уки, Першино. Выделена общая проблема — отсутствие фельдшера в местном ФАПе», — сообщил Елизаров в своем telegram-канале. Один из вариантов решения проблемы это направление на целевое обучение местных выпускников. Елизаров пригласил всех желающих пройти отбор и заключить образовательный договор. В тюменских поликлиниках нехватка кадров решается за счет выпускников, окончивших вуз в 2023 году. Так в учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроено 146 врачей. Кадровый резерв из вчерашних студентов также сформировался и на станциях скорой помощи.