17 ноября 2023

Жители тюменских сел жалуются на отсутствие медика

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, белый халат, медицина, врач, фельдшер, медик
В селах нет своего фельдшера Фото:

В фельдшерско-акушерском пункте сел Горнослинкино, Уки и Першино (Тюменская область) отсутствует врач. Проблема была озвучена на встрече с главой Уватского района Вячеславом Елизаровым.

«Сегодня с коллегами подвели итоги по выездным мероприятиям в Горнослинкино, Уки, Першино. Выделена общая проблема — отсутствие фельдшера в местном ФАПе», — сообщил Елизаров в своем telegram-канале.

Один из вариантов решения проблемы это направление на целевое обучение местных выпускников. Елизаров пригласил всех желающих пройти отбор и заключить образовательный договор.

В тюменских поликлиниках нехватка кадров решается за счет выпускников, окончивших вуз в 2023 году. Так в учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроено 146 врачей. Кадровый резерв из вчерашних студентов также сформировался и на станциях скорой помощи.

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В фельдшерско-акушерском пункте сел Горнослинкино, Уки и Першино (Тюменская область) отсутствует врач. Проблема была озвучена на встрече с главой Уватского района Вячеславом Елизаровым. «Сегодня с коллегами подвели итоги по выездным мероприятиям в Горнослинкино, Уки, Першино. Выделена общая проблема — отсутствие фельдшера в местном ФАПе», — сообщил Елизаров в своем telegram-канале. Один из вариантов решения проблемы это направление на целевое обучение местных выпускников. Елизаров пригласил всех желающих пройти отбор и заключить образовательный договор. В тюменских поликлиниках нехватка кадров решается за счет выпускников, окончивших вуз в 2023 году. Так в учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроено 146 врачей. Кадровый резерв из вчерашних студентов также сформировался и на станциях скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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