17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Тюменской области придумали, как решить вопрос с дефицитом врачей

В поликлиники Тюмени трудоустроено больше сотни выпускников
© Служба новостей «URA.RU»
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Для работы в тюменских поликлиниках привлечены выпускники 2023 года Фото:

К работе в тюменских поликлиниках привлечены больше сотни новых сотрудников, окончивших вуз в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в областном департаменте здравоохранения. Кадровый резерв из вчерашних студентов также сформировался и на станциях скорой помощи.

«В учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроены 146 врачей. Все они из числа выпускников высших образовательных организаций медицинского профиля 2023 года. Специалисты привлечены для работы на участках в поликлиниках Тюмени и Тюменской области», — сообщили в ведомстве.

Также кадровый вопрос за счет выпускников решили и на станциях скорой помощи. Как сообщает депздрав, в настоящее время молодые специалисты проходят обязательную аккредитацию, после которой будут допущены к работе в ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи.

Еще в мае на станции скорой медицинской помощи не хватало четырех врачей и 22 фельдшеров. Тогда в департаменте здравоохранения Тюменской области обещали закрыть кадровый вопрос за счет выпускников профильных учреждений.

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К работе в тюменских поликлиниках привлечены больше сотни новых сотрудников, окончивших вуз в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в областном департаменте здравоохранения. Кадровый резерв из вчерашних студентов также сформировался и на станциях скорой помощи. «В учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроены 146 врачей. Все они из числа выпускников высших образовательных организаций медицинского профиля 2023 года. Специалисты привлечены для работы на участках в поликлиниках Тюмени и Тюменской области», — сообщили в ведомстве. Также кадровый вопрос за счет выпускников решили и на станциях скорой помощи. Как сообщает депздрав, в настоящее время молодые специалисты проходят обязательную аккредитацию, после которой будут допущены к работе в ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи. Еще в мае на станции скорой медицинской помощи не хватало четырех врачей и 22 фельдшеров. Тогда в департаменте здравоохранения Тюменской области обещали закрыть кадровый вопрос за счет выпускников профильных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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