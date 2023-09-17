В Тюменской области придумали, как решить вопрос с дефицитом врачей

К работе в тюменских поликлиниках привлечены больше сотни новых сотрудников, окончивших вуз в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в областном департаменте здравоохранения. Кадровый резерв из вчерашних студентов также сформировался и на станциях скорой помощи.
«В учреждения здравоохранения Тюменской области трудоустроены 146 врачей. Все они из числа выпускников высших образовательных организаций медицинского профиля 2023 года. Специалисты привлечены для работы на участках в поликлиниках Тюмени и Тюменской области», — сообщили в ведомстве.
Также кадровый вопрос за счет выпускников решили и на станциях скорой помощи. Как сообщает депздрав, в настоящее время молодые специалисты проходят обязательную аккредитацию, после которой будут допущены к работе в ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи.
Еще в мае на станции скорой медицинской помощи не хватало четырех врачей и 22 фельдшеров. Тогда в департаменте здравоохранения Тюменской области обещали закрыть кадровый вопрос за счет выпускников профильных учреждений.
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