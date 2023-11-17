Более 500 челябинских мужчин находятся в декретном отпуске в 2023 году

Челябинские мужчины в декрете получают 40 процентов от зарплаты до полутора лет

18 ноября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

В декрете у мужчины идет стаж работы и пенсионный коэффициент Фото: Размик Закарян © URA.RU В Челябинской области 527 мужчин получают пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщила пресс-служба отделения социального фонда России по Челябинской области. «В 2023 году в Челябинской области 527 мужчин находятся в отпуске по уходу за родившимся ребенком. Пока папа ухаживает за малышом, Отделение СФР ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года», говорится в сообщении фонда. Отец может пойти в декрет вместо матери, если она не выходит в декрет сама. Также папа может пойти в декретный отпуск, если мама ребенка не стала полностью использовать положенный ей отдых и вышла на работу раньше. Мужчине положены выплаты на ребенка до полутора лет до 33,2 тысяч рублей, а также учитываются рабочий стаж и пенсионные коэффициенты: за первого — 1,8 коэффициента, за второго — 3,6 коэффициента, за третьего и последующих 5,4 коэффициента. Ранее URA.RU рассказывало об исследовании готовности пойти в декретный отпуск мужчин в Челябинске. Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 44% мужчин в Челябинске. О том, что такая практика имеет место быть на предприятии сообщили в 16% компаний.

В Челябинской области 527 мужчин получают пособие, находясь в отпуске по уходу за ребенком. Об этом сообщила пресс-служба отделения социального фонда России по Челябинской области. «В 2023 году в Челябинской области 527 мужчин находятся в отпуске по уходу за родившимся ребенком. Пока папа ухаживает за малышом, Отделение СФР ежемесячно выплачивает родителю пособие в размере 40% среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребенку исполнится 1,5 года», говорится в сообщении фонда. Отец может пойти в декрет вместо матери, если она не выходит в декрет сама. Также папа может пойти в декретный отпуск, если мама ребенка не стала полностью использовать положенный ей отдых и вышла на работу раньше. Мужчине положены выплаты на ребенка до полутора лет до 33,2 тысяч рублей, а также учитываются рабочий стаж и пенсионные коэффициенты: за первого — 1,8 коэффициента, за второго — 3,6 коэффициента, за третьего и последующих 5,4 коэффициента. Ранее URA.RU рассказывало об исследовании готовности пойти в декретный отпуск мужчин в Челябинске. Взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены согласились бы 44% мужчин в Челябинске. О том, что такая практика имеет место быть на предприятии сообщили в 16% компаний.