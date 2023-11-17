Херш: Нетаньяху отказался от сделки по перемирию

18 ноября 2023 в 05:01 Размер текста - 17 +

Жизнь 71 заложника осталась в руках ХАМАС Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не готов идти на сделку с США и движением ХАМАС по освобождению 71 заложника, а также на пятидневное перемирие. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху», — сообщил Херш в своем блоге на платформе Substack. Телеканал Al Arabiya ранее передавал, что ЦАХАЛ (армия Израиля) и движение ХАМАС достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе Газа. МИД России неоднократно призвал стороны прекратить боевые действия. Президент России Владимир Путин акцентировал внимание,что урегулировать конфликт можно только путем создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не готов идти на сделку с США и движением ХАМАС по освобождению 71 заложника, а также на пятидневное перемирие. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. «Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху», — сообщил Херш в своем блоге на платформе Substack. Телеканал Al Arabiya ранее передавал, что ЦАХАЛ (армия Израиля) и движение ХАМАС достигли договоренности о трехдневном перемирии в секторе Газа. МИД России неоднократно призвал стороны прекратить боевые действия. Президент России Владимир Путин акцентировал внимание,что урегулировать конфликт можно только путем создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.