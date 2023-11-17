17 ноября 2023

ВС РФ начали применять новые снаряды в зоне СВО

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В зону СВО отправлена первая партия новых боеприпасов Фото:
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Вооруженные Силы России начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом сообщил источник в конструкторском бюро «Восток».

«Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — передает ТАСС информацию от источника.

В настоящее время в месяц выпускается 20 изделий. Существуют возможности значительного расширения производства, если в этом будет потребность.

Российские разработчики из компании Zala Aero создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.

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Вооруженные Силы России начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом сообщил источник в конструкторском бюро «Восток». «Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — передает ТАСС информацию от источника. В настоящее время в месяц выпускается 20 изделий. Существуют возможности значительного расширения производства, если в этом будет потребность. Российские разработчики из компании Zala Aero создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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