ВС РФ начали применять новые снаряды в зоне СВО

Вооруженные Силы России начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом сообщил источник в конструкторском бюро «Восток».
«Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — передает ТАСС информацию от источника.
В настоящее время в месяц выпускается 20 изделий. Существуют возможности значительного расширения производства, если в этом будет потребность.
Российские разработчики из компании Zala Aero создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.
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