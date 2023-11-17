ВС РФ начали применять новые снаряды в зоне СВО

18 ноября 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

В зону СВО отправлена первая партия новых боеприпасов Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные Силы России начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом сообщил источник в конструкторском бюро «Восток». «Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — передает ТАСС информацию от источника. В настоящее время в месяц выпускается 20 изделий. Существуют возможности значительного расширения производства, если в этом будет потребность. Российские разработчики из компании Zala Aero создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.

Вооруженные Силы России начали использовать в зоне СВО новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом сообщил источник в конструкторском бюро «Восток». «Мы начали мелкосерийное производство платформы „Скальпель“. На данный момент в зону СВО поставлена одна партия „Скальпелей“ в количестве 15 изделий», — передает ТАСС информацию от источника. В настоящее время в месяц выпускается 20 изделий. Существуют возможности значительного расширения производства, если в этом будет потребность. Российские разработчики из компании Zala Aero создали беспилотный летательный аппарат «Италмас». Новый БПЛА является аналогом дрона-камикадзе «Герань» и оснащен двигателем внутреннего сгорания. Он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным.