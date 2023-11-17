Директор Курганского МУПа, оставшись без китайского авто, берет отечественное

В МУП теперь пробуют закупить LADA Vesta Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор курганского МУПа, которому власти не дали купить для нужд предприятия китайскую премиум-машину в сентябре этого года заказал отечественное авто. О покупке автомобиля объявлено на сайте ЕИС Закупки.

«Покупка легкового автомобиля LADA Vesta 1 поколение (рестайлинг) NG Gros седан 1.6 МТ (106 л. с.) Life (или эквивалент) для нужд МП „Спецавтотранс“ <…> Начальная цена 1 838 800 рублей», — следует из данных карточки закупки. Объявление размещено 17 ноября, дата окончания приема заявок 27 ноября 2023 года.

Руководитель МУП «Спецавтотранс» в сентябре пытался купить на предприятие премиальный китайский внедорожник Exeed VX President. После жалоб жителей Шадринска мэр города Антон Мокан одернул своего подопечного от этой покупки.

Курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков упоминал, что среди депутатов и чиновников была информация о переходе на автомобили отечественных производителей. С его слов, власти планировали постепенный переход на российские машины.