Свердловские пожарные потушили загоревшийся отель

На месте происшествия проводится проливка и разбор конструкций здания
Спасатели ликвидировали открытое горение отеля «Дружинино» в районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение в гостинице. Проводится проливка и разборка конструкций», — сказано в сообщении.
Пожар возле трассы Пермь — Екатеринбург охватил тысячу квадратных метров. Сотрудникам и постояльцам гостиницы удалось эвакуироваться самостоятельно. По информации МЧС, пострадавших не оказалось.
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