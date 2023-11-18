Свердловские пожарные потушили загоревшийся отель. Фото, виедо

Свердловские пожарные потушили загоревшийся отель
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
На месте происшествия проводится проливка и разбор конструкций здания Фото:

Спасатели ликвидировали открытое горение отеля «Дружинино» в районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение в гостинице. Проводится проливка и разборка конструкций», — сказано в сообщении.

Пожар возле трассы Пермь — Екатеринбург охватил тысячу квадратных метров. Сотрудникам и постояльцам гостиницы удалось эвакуироваться самостоятельно. По информации МЧС, пострадавших не оказалось.

Фото:

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Спасатели ликвидировали открытое горение отеля «Дружинино» в районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Сотрудники ведомства ликвидировали открытое горение в гостинице. Проводится проливка и разборка конструкций», — сказано в сообщении. Пожар возле трассы Пермь — Екатеринбург охватил тысячу квадратных метров. Сотрудникам и постояльцам гостиницы удалось эвакуироваться самостоятельно. По информации МЧС, пострадавших не оказалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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