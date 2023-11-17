В тушении пожара приняли участие 25 человек личного состава
Возле трассы Пермь-Екатеринбург загорелась гостиница «Дружинино». Пожар охватил тысячу квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург горит кровля гостиницы. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались», — сказано в сообщении.
На месте работают 25 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. «По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
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