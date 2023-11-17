17 ноября 2023

Под Екатеринбургом загорелся отель. Фото

Возле трассы Пермь — Екатеринбург загорелась гостиница «Дружинино»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, пожарные, мчс россии
В тушении пожара приняли участие 25 человек личного состава Фото:

Возле трассы Пермь-Екатеринбург загорелась гостиница «Дружинино». Пожар охватил тысячу квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург горит кровля гостиницы. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались», — сказано в сообщении.

На месте работают 25 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. «По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле трассы Пермь-Екатеринбург загорелась гостиница «Дружинино». Пожар охватил тысячу квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В Свердловской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В районе 290 километра трассы Пермь-Екатеринбург горит кровля гостиницы. Огонь охватил 1000 квадратных метров. Сотрудники и постояльцы самостоятельно эвакуировались», — сказано в сообщении. На месте работают 25 сотрудников МЧС и восемь единиц техники. «По предварительной информации, пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...