Как россиянам, оказавшимся в Финляндии, вернуться домой

АТОР: россияне смогут выехать из Финляндии через открытые КПП или третьи страны

18 ноября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Россияне могут выехать из Финляндии через Армению, Сербию или Турцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Теперь россиянам придется ехать через транзитные страны или выезжать из страны на родину через открытые контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. «Для тех россиян, которые прибыли в Финляндию не для туризма, а с личными целями, по-прежнему доступны возвраты через авиационные ворота — это вылеты в другие страны Евросоюза и затем транзитные страны», — объяснил Мурадян «Парламентской газете». По его словам, транзитными странами являются Армения, Турция, Азербайджан, Сербия и другие страны, с которыми у РФ не прервано сообщение. Эксперт заявил, что также существует первичный вариант для возвращения в Россию — погранпереход с Эстонией. На сайте gogov.ru можно узнать полный список пропускных пунктов, которые продолжают свою работу. В список входят не только контрольно-пропускные пункты на севере Карелии, но и в Мурманской области. В их число входят Вартиус — Люття, Салла, Райа-Йосепи — Лотта, Куусамо — Суоперя. Последний используется для грузоперевозки. Ранее сообщалось, что власти Финляндии закрывают восточные границы с Россией и пограничный пункт Иматра. Также будут закрыты КПП Ваалимаа, Ниирала и Нуйямаа. Это связано с тем, что РФ пропустила к финской границе людей, чьи документы на проезд не соответствовали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Теперь россиянам придется ехать через транзитные страны или выезжать из страны на родину через открытые контрольно-пропускные пункты. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. «Для тех россиян, которые прибыли в Финляндию не для туризма, а с личными целями, по-прежнему доступны возвраты через авиационные ворота — это вылеты в другие страны Евросоюза и затем транзитные страны», — объяснил Мурадян «Парламентской газете». По его словам, транзитными странами являются Армения, Турция, Азербайджан, Сербия и другие страны, с которыми у РФ не прервано сообщение. Эксперт заявил, что также существует первичный вариант для возвращения в Россию — погранпереход с Эстонией. На сайте gogov.ru можно узнать полный список пропускных пунктов, которые продолжают свою работу. В список входят не только контрольно-пропускные пункты на севере Карелии, но и в Мурманской области. В их число входят Вартиус — Люття, Салла, Райа-Йосепи — Лотта, Куусамо — Суоперя. Последний используется для грузоперевозки. Ранее сообщалось, что власти Финляндии закрывают восточные границы с Россией и пограничный пункт Иматра. Также будут закрыты КПП Ваалимаа, Ниирала и Нуйямаа. Это связано с тем, что РФ пропустила к финской границе людей, чьи документы на проезд не соответствовали.