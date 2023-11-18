Финны обиделись на правительство, которое оставило их без дешевого бензина из России

Финны недовольны решением властей закрыть КПП на границе с Россией

18 ноября 2023 в 08:36 Размер текста - 17 +

Финляндия закрыла восточную границу с РФ и пограничную станцию Иматра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Финляндии приняли решение о закрытии пограничной станции Иматра и восточной границы, которая соединяла государство с Россией. Теперь финны не смогут ездить в РФ и заправлять автомобили дешевым топливом. Об этом сообщает издание Yle. «Из-за нескольких сумасшедших пересекающих границу страдают невинные люди», — передает издание слова Элмери Пусси. Он только что вернулся в Россию на дозаправку после пограничной станции Иматра. Автор материала добавил, что уже много лет люди заправляют машины дешевым российским топливом. Они закупали его рядом с восточной границей. Причина закрытия восточной границы заключается в том, что РФ пропустила к финской границе людей, у которых не соответствовали документы на проезд. Уточняется, что будут закрыты пограничные пункты пропуска Нуйямаа, Ваалимаа, Иматра и Ниирала. Для одного из жителей Финляндии Александра Аджупова закрытие границ создает проблему в виде неизвестности. Он ездит в Россию, чтобы навестить семью. Как пишет автор материала, мужчина хочет остаться на территории РФ на неделю. При этом он не знает, как будет возвращаться в Финляндию в этих условиях. По его словам, возможно Александру придется ездить через Эстонию. Ранее сообщалось, что Финляндия хочет полностью изолироваться от России. МВД страны разрабатывает законопроекты, в которых будет фигурировать полная изоляция от РФ и закрытие восточной границы. Кроме того, Литва, Польша, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию для россиян. Исключения возможны только для следующих в Калининград и дальнобойщиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Финляндии приняли решение о закрытии пограничной станции Иматра и восточной границы, которая соединяла государство с Россией. Теперь финны не смогут ездить в РФ и заправлять автомобили дешевым топливом. Об этом сообщает издание Yle. «Из-за нескольких сумасшедших пересекающих границу страдают невинные люди», — передает издание слова Элмери Пусси. Он только что вернулся в Россию на дозаправку после пограничной станции Иматра. Автор материала добавил, что уже много лет люди заправляют машины дешевым российским топливом. Они закупали его рядом с восточной границей. Причина закрытия восточной границы заключается в том, что РФ пропустила к финской границе людей, у которых не соответствовали документы на проезд. Уточняется, что будут закрыты пограничные пункты пропуска Нуйямаа, Ваалимаа, Иматра и Ниирала. Для одного из жителей Финляндии Александра Аджупова закрытие границ создает проблему в виде неизвестности. Он ездит в Россию, чтобы навестить семью. Как пишет автор материала, мужчина хочет остаться на территории РФ на неделю. При этом он не знает, как будет возвращаться в Финляндию в этих условиях. По его словам, возможно Александру придется ездить через Эстонию. Ранее сообщалось, что Финляндия хочет полностью изолироваться от России. МВД страны разрабатывает законопроекты, в которых будет фигурировать полная изоляция от РФ и закрытие восточной границы. Кроме того, Литва, Польша, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию для россиян. Исключения возможны только для следующих в Калининград и дальнобойщиков.