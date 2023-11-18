Матыцин обвинил МОК и WADA в политизации спорта

18 ноября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

МОК и WADA пытаются сохранить монополию на мировой спорт, заявил Олег Матыцин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию на управление мировым спортом. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. МОК и WADA продолжают давить на независимые международные и национальные спортивные организации, чтобы сохранить свою монополию в управлении мировым спортом, заявил Матыцин, передает РИА Новости. Он добавил, что именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта в момент, когда направил рекомендации федерациям об ограничениях участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Ранее президент Владимир Путин предложил провести Всемирные Игры дружбы. МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта, пишет деловое издание «Взгляд». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет контакты с МОК, невзирая на призывы отказываться от участия в организованных РФ соревнованиях. 18 ноября глава WADA Витольд Банка заявил, что к иностранным спортсменам, которые примут участие в этих соревнованиях, могут быть применены санкции со стороны организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию на управление мировым спортом. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин. МОК и WADA продолжают давить на независимые международные и национальные спортивные организации, чтобы сохранить свою монополию в управлении мировым спортом, заявил Матыцин, передает РИА Новости. Он добавил, что именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта в момент, когда направил рекомендации федерациям об ограничениях участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Ранее президент Владимир Путин предложил провести Всемирные Игры дружбы. МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта, пишет деловое издание «Взгляд». Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва сохраняет контакты с МОК, невзирая на призывы отказываться от участия в организованных РФ соревнованиях. 18 ноября глава WADA Витольд Банка заявил, что к иностранным спортсменам, которые примут участие в этих соревнованиях, могут быть применены санкции со стороны организации.