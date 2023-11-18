В Иркутске грузовик врезался в автобус с пассажирами. Фото

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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
По факту аварии следователи проводят проверку Фото:

В Иркутске большегруз MAN врезался в пассажирский ПАЗ, в котором помимо взрослых находились малолетние дети. Об это сообщили в пресс-службе областного главка.

«Грузовой автомобиль во время поворота направо столкнулся с автобусом №30. В результате находившимся в автобусе детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь», — отмечают в полиции Иркутска.

Авария произошла в Ленинском округе областного центра. Сотрудники полиции разбираются в дорожно-транспортном происшествии и опрашивают свидетелей.

Водитель большегруза двигался по улице Генерала Доватора
Водитель большегруза двигался по улице Генерала Доватора
Фото:

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В Иркутске большегруз MAN врезался в пассажирский ПАЗ, в котором помимо взрослых находились малолетние дети. Об это сообщили в пресс-службе областного главка. «Грузовой автомобиль во время поворота направо столкнулся с автобусом №30. В результате находившимся в автобусе детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь», — отмечают в полиции Иркутска. Авария произошла в Ленинском округе областного центра. Сотрудники полиции разбираются в дорожно-транспортном происшествии и опрашивают свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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