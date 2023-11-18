По факту аварии следователи проводят проверку
В Иркутске большегруз MAN врезался в пассажирский ПАЗ, в котором помимо взрослых находились малолетние дети. Об это сообщили в пресс-службе областного главка.
«Грузовой автомобиль во время поворота направо столкнулся с автобусом №30. В результате находившимся в автобусе детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь», — отмечают в полиции Иркутска.
Авария произошла в Ленинском округе областного центра. Сотрудники полиции разбираются в дорожно-транспортном происшествии и опрашивают свидетелей.
Водитель большегруза двигался по улице Генерала Доватора
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