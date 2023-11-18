В Иркутске грузовик врезался в автобус с пассажирами. Фото

18 ноября 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

По факту аварии следователи проводят проверку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Иркутске большегруз MAN врезался в пассажирский ПАЗ, в котором помимо взрослых находились малолетние дети. Об это сообщили в пресс-службе областного главка. «Грузовой автомобиль во время поворота направо столкнулся с автобусом №30. В результате находившимся в автобусе детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь», — отмечают в полиции Иркутска. Авария произошла в Ленинском округе областного центра. Сотрудники полиции разбираются в дорожно-транспортном происшествии и опрашивают свидетелей. Водитель большегруза двигался по улице Генерала Доватора Фото: группа «Полиция Иркутской области. МВД» во «ВКонтакте»

В Иркутске большегруз MAN врезался в пассажирский ПАЗ, в котором помимо взрослых находились малолетние дети. Об это сообщили в пресс-службе областного главка. «Грузовой автомобиль во время поворота направо столкнулся с автобусом №30. В результате находившимся в автобусе детям в возрасте 3 и 5 лет, а также троим взрослым понадобилась медицинская помощь», — отмечают в полиции Иркутска. Авария произошла в Ленинском округе областного центра. Сотрудники полиции разбираются в дорожно-транспортном происшествии и опрашивают свидетелей.