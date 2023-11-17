Под Екатеринбургом второй раз подожгли шкафы на ж/д путях

Под Екатеринбургом в районе станции Кедровка неизвестные второй раз подожгли релейный шкаф, который находится рядом с железнодорожными путями. Первый поджог был совершен несколько дней назад в поселке Монетный. Информация об этом появилась в социальной сети.
«Накануне поздно вечером машинист пригородной электрички заметила сожженный шкаф в районе станции Кедровка в 23 километрах от Екатеринбурга. На место были вызваны оперативники, которые зафиксировали, что сам шкаф и оборудование внутри выгорели полностью. На месте были найдены следы обуви и крышка от пластиковой бутылки», — пишет telegram-канал Shot.
На движение поездов инцидент не повлиял. В настоящее время сотрудники полиции организовали поиски поджигателей.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО. На момент публикации ответ получить не удалось.
Похожая ситуация произошла в поселке Монетный в Березовском городском округе. Там была совершена попытка поджога релейного шкафа РЖД с целью нарушения движения железнодорожного транспорта. Силовики также приступили к поискам правонарушителей.
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