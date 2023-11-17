17 ноября 2023

Под Екатеринбургом второй раз подожгли шкафы на ж/д путях

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег 9 Мая. Златоуст, железнодорожные пути
На месте преступления были обнаружены следы обуви Фото:

Под Екатеринбургом в районе станции Кедровка неизвестные второй раз подожгли релейный шкаф, который находится рядом с железнодорожными путями. Первый поджог был совершен несколько дней назад в поселке Монетный. Информация об этом появилась в социальной сети.

«Накануне поздно вечером машинист пригородной электрички заметила сожженный шкаф в районе станции Кедровка в 23 километрах от Екатеринбурга. На место были вызваны оперативники, которые зафиксировали, что сам шкаф и оборудование внутри выгорели полностью. На месте были найдены следы обуви и крышка от пластиковой бутылки», — пишет telegram-канал Shot.

На движение поездов инцидент не повлиял. В настоящее время сотрудники полиции организовали поиски поджигателей.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО. На момент публикации ответ получить не удалось.

Похожая ситуация произошла в поселке Монетный в Березовском городском округе. Там была совершена попытка поджога релейного шкафа РЖД с целью нарушения движения железнодорожного транспорта. Силовики также приступили к поискам правонарушителей.

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Под Екатеринбургом в районе станции Кедровка неизвестные второй раз подожгли релейный шкаф, который находится рядом с железнодорожными путями. Первый поджог был совершен несколько дней назад в поселке Монетный. Информация об этом появилась в социальной сети. «Накануне поздно вечером машинист пригородной электрички заметила сожженный шкаф в районе станции Кедровка в 23 километрах от Екатеринбурга. На место были вызваны оперативники, которые зафиксировали, что сам шкаф и оборудование внутри выгорели полностью. На месте были найдены следы обуви и крышка от пластиковой бутылки», — пишет telegram-канал Shot. На движение поездов инцидент не повлиял. В настоящее время сотрудники полиции организовали поиски поджигателей. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по УрФО. На момент публикации ответ получить не удалось. Похожая ситуация произошла в поселке Монетный в Березовском городском округе. Там была совершена попытка поджога релейного шкафа РЖД с целью нарушения движения железнодорожного транспорта. Силовики также приступили к поискам правонарушителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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