Дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь

Мужчина пытался потушить Вечный огонь в Москве
Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма на мужчину, который пытался потушить Вечный огонь в Москве. Об этом сообщает столичный СК.
«Возбуждено уголовное дело в отношении 49- летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Мужчина, <…> вылил неустановленную жидкость на пламя Вечного огня», — сообщает СК в своем
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