Дело о реабилитации нацизма завели на мужчину, пытавшегося потушить Вечный огонь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка призывников в элитные войска. Курган, день победы, день памяти и скорби, вечный огонь
Мужчина пытался потушить Вечный огонь в Москве Фото:

Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма на мужчину, который пытался потушить Вечный огонь в Москве. Об этом сообщает столичный СК.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 49- летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Мужчина, <…> вылил неустановленную жидкость на пламя Вечного огня», — сообщает СК в своем telegram-канале. Уточняется, что подозреваемый задержан. Следователи приступили к допросу.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма на мужчину, который пытался потушить Вечный огонь в Москве. Об этом сообщает столичный СК. «Возбуждено уголовное дело в отношении 49- летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Мужчина, <…> вылил неустановленную жидкость на пламя Вечного огня», — сообщает СК в своем telegram-канале. Уточняется, что подозреваемый задержан. Следователи приступили к допросу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...