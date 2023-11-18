Россияне провели в Хельсинки масштабный митинг против закрытия КПП. Видео

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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Россияне вышли на митинг в Хельсинки против закрытия границы Фото:

В Хельсинки состоялся крупный митинг, на котором россияне выразили свое несогласие с закрытием пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе. Митингующие требовали открыть границу.

«Россияне в Хельсинки провели митинг против закрытия пограничных КПП», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что около 300 человек присутствовали на мероприятии. Участники митинга активно скандировали лозунг: «Откройте границу!».

В связи с ростом нелегальной миграции с Ближнего Востока, все пограничные КПП между Финляндией и Россией могут быть закрыты, как сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он также отметил возможность ограничения движения через границу, закрытия отдельных или всех КПП, а также создания пункта приема для заявителей на убежище в одном месте, с целью обеспечения безопасности. Финляндская пограничная служба также прекратила пропуск российских граждан, пересекающих границу на велосипедах, хотя российская сторона не получила официальных уведомлений об этом, передает А42.

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В Хельсинки состоялся крупный митинг, на котором россияне выразили свое несогласие с закрытием пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе. Митингующие требовали открыть границу. «Россияне в Хельсинки провели митинг против закрытия пограничных КПП», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что около 300 человек присутствовали на мероприятии. Участники митинга активно скандировали лозунг: «Откройте границу!». В связи с ростом нелегальной миграции с Ближнего Востока, все пограничные КПП между Финляндией и Россией могут быть закрыты, как сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он также отметил возможность ограничения движения через границу, закрытия отдельных или всех КПП, а также создания пункта приема для заявителей на убежище в одном месте, с целью обеспечения безопасности. Финляндская пограничная служба также прекратила пропуск российских граждан, пересекающих границу на велосипедах, хотя российская сторона не получила официальных уведомлений об этом, передает А42.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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