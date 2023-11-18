Песков ответил на санкции Запада пословицей

Песков: русские живут по принципу «пока гром не грянет, мужик не перекрестится»

18 ноября 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Русские ухитряются извлекать выгоду из западных санкций, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия вынесла выгоду из санкций, что заставляет Запад «биться в муках» от того, что его ограничения не работают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Русские всегда хитрились так, чтобы извлекать выгоду из санкций, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились, будем креститься дальше», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что западные страны испытывают муки, так как видят, что их санкции не причиняют серьезного вреда России. Песков признал способность западных стран делать многое и подчеркнул важность сохранения собранности со стороны Москвы. На Западе присутствует необходимость продолжения поиска различных способов оказания давления на Россию, заключил пресс-секретарь. В Евросоюзе (ЕС) считают, что дальнейшее введение антироссийских санкций будет наносить больше вреда странам Европы, чем России. Они уточняют, что есть некоторые отрасли российской экономики, ограничение которых негативно повлияет на ЕС. Предполагается, что новый пакет европейских санкций может лишь расширить уже существующие ограничения.

Россия вынесла выгоду из санкций, что заставляет Запад «биться в муках» от того, что его ограничения не работают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Русские всегда хитрились так, чтобы извлекать выгоду из санкций, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот гром грянул, мы взяли и перекрестились, будем креститься дальше», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что западные страны испытывают муки, так как видят, что их санкции не причиняют серьезного вреда России. Песков признал способность западных стран делать многое и подчеркнул важность сохранения собранности со стороны Москвы. На Западе присутствует необходимость продолжения поиска различных способов оказания давления на Россию, заключил пресс-секретарь. В Евросоюзе (ЕС) считают, что дальнейшее введение антироссийских санкций будет наносить больше вреда странам Европы, чем России. Они уточняют, что есть некоторые отрасли российской экономики, ограничение которых негативно повлияет на ЕС. Предполагается, что новый пакет европейских санкций может лишь расширить уже существующие ограничения.