Ракета Starship Илона Маска взорвалась в космосе

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Очередной пуск ракеты Starship оказался неудачным Фото:

Ракета SpaceX StarShip, успешно взлетевшая с космодрома в Техасе, взорвалась в космосе. Об этом сообщает сама организация.

«Ракета Starship, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта», — сообщает SpaceX в соцсети X. Уточняется, что связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета. Это уже вторая попытка американского бизнесмена Илона Маска запустить ракету в космос.

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Ракета SpaceX StarShip, успешно взлетевшая с космодрома в Техасе, взорвалась в космосе. Об этом сообщает сама организация. «Ракета Starship, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта», — сообщает SpaceX в соцсети X. Уточняется, что связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета. Это уже вторая попытка американского бизнесмена Илона Маска запустить ракету в космос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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