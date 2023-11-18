Ракета Starship Илона Маска взорвалась в космосе

Очередной пуск ракеты Starship оказался неудачным
Ракета SpaceX StarShip, успешно взлетевшая с космодрома в Техасе, взорвалась в космосе. Об этом сообщает сама организация.
«Ракета Starship, предположительно, взорвалась в воздухе вскоре после старта», — сообщает SpaceX в соцсети X. Уточняется, что связь с кораблем была потеряна спустя 10 минут полета. Это уже вторая попытка американского бизнесмена Илона Маска запустить ракету в космос.
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