17 ноября 2023

В ГИБДД запретили автобусам ездить по курганским трассам из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие «Автобус» Дорожные полицейские проверяют соответствие технического состояния. Курган, маршрутное такси, зима, пазик, автобус, полиция, жезл, гибдд, маршрутка, паз
Полицейские ограничили движение автобусов по курганским трассам Фото:

Пассажирскому транспорту запретили движение по ряду дорог в Курганской области из-за плохой погоды. В региональной Госавтоинспекции предупредили, что эта мера является временной.

«Неблагоприятные погодные условия <…> создали угрозу безопасности дорожного движения. Сегодня с 18:00 запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей, на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с 351 по 465 км), Р-254 „Иртыш“, подъезд к Ишиму (с 396 по 479 км), а также на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Петухово — Частоозерье», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и сейчас заняты очисткой от снега дорожных покрытий. В полиции отмечают, что о времени и дате снятия ограничений будет объявлено дополнительно.

Ранее курганцев о непогоде предупреждали специалисты МЧС. Ожидалось, что в регион придет метель, а на дорогах образуется гололедица.

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Пассажирскому транспорту запретили движение по ряду дорог в Курганской области из-за плохой погоды. В региональной Госавтоинспекции предупредили, что эта мера является временной. «Неблагоприятные погодные условия <…> создали угрозу безопасности дорожного движения. Сегодня с 18:00 запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей, на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с 351 по 465 км), Р-254 „Иртыш“, подъезд к Ишиму (с 396 по 479 км), а также на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Петухово — Частоозерье», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и сейчас заняты очисткой от снега дорожных покрытий. В полиции отмечают, что о времени и дате снятия ограничений будет объявлено дополнительно. Ранее курганцев о непогоде предупреждали специалисты МЧС. Ожидалось, что в регион придет метель, а на дорогах образуется гололедица.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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