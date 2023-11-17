В ГИБДД запретили автобусам ездить по курганским трассам из-за плохой погоды

Полицейские ограничили движение автобусов по курганским трассам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пассажирскому транспорту запретили движение по ряду дорог в Курганской области из-за плохой погоды. В региональной Госавтоинспекции предупредили, что эта мера является временной.

«Неблагоприятные погодные условия <…> создали угрозу безопасности дорожного движения. Сегодня с 18:00 запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей, на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с 351 по 465 км), Р-254 „Иртыш“, подъезд к Ишиму (с 396 по 479 км), а также на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Петухово — Частоозерье», — указано в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и сейчас заняты очисткой от снега дорожных покрытий. В полиции отмечают, что о времени и дате снятия ограничений будет объявлено дополнительно.

Ранее курганцев о непогоде предупреждали специалисты МЧС. Ожидалось, что в регион придет метель, а на дорогах образуется гололедица.