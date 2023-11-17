МЧС предупредило курганцев о метели и гололедице на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
Ночью и утром 18 ноября местами ожидается гололед и метель Фото:

Представители МЧС из-за непогоды попросили жителей Курганской области быть осторожными и соблюдать меры пожарной безопасности. Информация об этом размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.

«Внимание: по данным Курганского ЦГМС в области 18 ноября ночью и утром в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 18 метров в секунду. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — указано в сообщении. При обнаружении пожара и в случае ЧС курганцам посоветовали звонить по номеру «101» или «112».

Ранее URA.RU писало что в Курганской области ночью 18 и 19 ноября ожидается похолодание от -5 до -11 градусов. Также курганских водителей предупреждали о плохой видимости из-за тумана 17 ноября.

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Представители МЧС из-за непогоды попросили жителей Курганской области быть осторожными и соблюдать меры пожарной безопасности. Информация об этом размещена на сайте Главного управления МЧС России по Курганской области. «Внимание: по данным Курганского ЦГМС в области 18 ноября ночью и утром в отдельных районах ожидаются гололедно-изморозевые явления. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северный 6-11 м/с, днем порывы до 18 метров в секунду. Соблюдайте меры пожарной безопасности», — указано в сообщении. При обнаружении пожара и в случае ЧС курганцам посоветовали звонить по номеру «101» или «112». Ранее URA.RU писало что в Курганской области ночью 18 и 19 ноября ожидается похолодание от -5 до -11 градусов. Также курганских водителей предупреждали о плохой видимости из-за тумана 17 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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