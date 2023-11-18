Казахстан сделал очередной шаг против России

ТАСС: в Казахстане принято решение о блокировке сайта Sputnik24
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Выключенный телевизор. Екатеринбург, телевизор, телевидение, тв, пульт, выключенный телевизор
Sputnik24 предоставлял доступ к российским каналам на территории Казахстана Фото:

Власти Казахстана приняли решение о блокировке сайта Sputnik24. Данный ресурс предоставлял доступ к российским телеканалам.

«Сайт Sputnik24, позволяющий смотреть российские телеканалы, заблокирован в Казахстане», — сообщает ТАСС. Там добавили, что блокировка осуществлена местными властями из-за распространения информации о картах условного доступа и оборудованию без лицензии на территории республики. Отмечается, что портал Sputnik24 позволял просматривать такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и Russia Today.

В августе в Казахстане были приняты решения о блокировке ряда интернет-ресурсов. Одно из таких решений затронул сайт российского телеканала «Царьград», передает деловое издание «Взгляд». Сайт был заблокирован из-за «пропаганды экстремизма». Кроме того, доступ к странице yandex.kz был ограничен из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах за пределами Казахстана, что противоречит правилам использования доменных имен в казахстанском сегменте интернета.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Казахстана приняли решение о блокировке сайта Sputnik24. Данный ресурс предоставлял доступ к российским телеканалам. «Сайт Sputnik24, позволяющий смотреть российские телеканалы, заблокирован в Казахстане», — сообщает ТАСС. Там добавили, что блокировка осуществлена местными властями из-за распространения информации о картах условного доступа и оборудованию без лицензии на территории республики. Отмечается, что портал Sputnik24 позволял просматривать такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и Russia Today. В августе в Казахстане были приняты решения о блокировке ряда интернет-ресурсов. Одно из таких решений затронул сайт российского телеканала «Царьград», передает деловое издание «Взгляд». Сайт был заблокирован из-за «пропаганды экстремизма». Кроме того, доступ к странице yandex.kz был ограничен из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах за пределами Казахстана, что противоречит правилам использования доменных имен в казахстанском сегменте интернета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...