Казахстан сделал очередной шаг против России

Власти Казахстана приняли решение о блокировке сайта Sputnik24. Данный ресурс предоставлял доступ к российским телеканалам.
«Сайт Sputnik24, позволяющий смотреть российские телеканалы, заблокирован в Казахстане», — сообщает ТАСС. Там добавили, что блокировка осуществлена местными властями из-за распространения информации о картах условного доступа и оборудованию без лицензии на территории республики. Отмечается, что портал Sputnik24 позволял просматривать такие телеканалы, как «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», НТВ и Russia Today.
В августе в Казахстане были приняты решения о блокировке ряда интернет-ресурсов. Одно из таких решений затронул сайт российского телеканала «Царьград», передает деловое издание «Взгляд». Сайт был заблокирован из-за «пропаганды экстремизма». Кроме того, доступ к странице yandex.kz был ограничен из-за размещения ресурса на аппаратно-программных комплексах за пределами Казахстана, что противоречит правилам использования доменных имен в казахстанском сегменте интернета.
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