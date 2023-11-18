После побега летчика украинские военные выразили желание перейти на сторону РФ

После сообщения автора telegram-канала «Война. История. Оружие» Кирилла Федорова о побеге летчика ВСУ в Россию, украинские военные массово проявили желание перейти на сторону российской армии. Украинцы запрашивают контактные данные для связи с российским пилотом «Воеводой», который пообещал вознаграждение за каждый украденный у ВСУ вертолет или самолет.
«Дай контакты куда писать», — цитирует сообщения украинских военных telegram-канал «Воевода Решает». Там добавили, что для связи военным ВСУ необходимо написать в личные сообщения telegram-канала. По словам автора канала российского пилота с позывным «Воевода», остальных украинских летчиков сейчас «выворачивает наизнанку» после перехода их «побратима» на сторону России.
Украинским военнослужащим решительно предлагается перейти на российскую сторону и уйти от воздействия так называемой «еврейской наркомании» в украинской пропаганде. Telegram-канал «Воевода» сообщает, что в России их ждут как дома, а также существует возможность получить помощь в эвакуации их семей с Украины.
В Россию прибыл украинский летчик из Военно-воздушных сил ВСУ, который оказывал помощь российской армии с самого начала спецоперации. URA.RU подробно об этом рассказывало в своем материале.
После сообщения автора telegram-канала «Война. История. Оружие» Кирилла Федорова о побеге летчика ВСУ в Россию, украинские военные массово проявили желание перейти на сторону российской армии. Украинцы запрашивают контактные данные для связи с российским пилотом «Воеводой», который пообещал вознаграждение за каждый украденный у ВСУ вертолет или самолет. «Дай контакты куда писать», — цитирует сообщения украинских военных telegram-канал «Воевода Решает». Там добавили, что для связи военным ВСУ необходимо написать в личные сообщения telegram-канала. По словам автора канала российского пилота с позывным «Воевода», остальных украинских летчиков сейчас «выворачивает наизнанку» после перехода их «побратима» на сторону России. Украинским военнослужащим решительно предлагается перейти на российскую сторону и уйти от воздействия так называемой «еврейской наркомании» в украинской пропаганде. Telegram-канал «Воевода» сообщает, что в России их ждут как дома, а также существует возможность получить помощь в эвакуации их семей с Украины. В Россию прибыл украинский летчик из Военно-воздушных сил ВСУ, который оказывал помощь российской армии с самого начала спецоперации. URA.RU подробно об этом рассказывало в своем материале.