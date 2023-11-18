Венедиктов*: Игорь Стрелков объявил об участии в президентской гонке в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков выдвинется кандидатом на пост президента России Фото:

Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом рассказал журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).

«Стрелков заявил о самовыдвижении себя в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Он добавил, что об этом экс-глава минобороны ДНР рассказал в письме из СИЗО.

Игоря Стрелкова арестовали 21 июля по обвинению в призыве к экстремизму через интернет. Он находится в настоящее время в СИЗО. Защита Стрелкова подала апелляцию, но Мосгорсуд отклонил ее.

* Алексей Венедиктов признан в России иноагентом

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом рассказал журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). «Стрелков заявил о самовыдвижении себя в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Он добавил, что об этом экс-глава минобороны ДНР рассказал в письме из СИЗО. Игоря Стрелкова арестовали 21 июля по обвинению в призыве к экстремизму через интернет. Он находится в настоящее время в СИЗО. Защита Стрелкова подала апелляцию, но Мосгорсуд отклонил ее. * Алексей Венедиктов признан в России иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...