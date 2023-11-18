Венедиктов*: Игорь Стрелков объявил об участии в президентской гонке в 2024 году

Экс-глава минобороны ДНР Игорь Стрелков объявил о своем намерении участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом рассказал журналист и экс-главред радиостанции «Эхо Москвы» (ликвидирована в России) Алексей Венедиктов (Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов).
«Стрелков заявил о самовыдвижении себя в качестве кандидата в президенты на выборах 2024 года», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. Он добавил, что об этом экс-глава минобороны ДНР рассказал в письме из СИЗО.
Игоря Стрелкова арестовали 21 июля по обвинению в призыве к экстремизму через интернет. Он находится в настоящее время в СИЗО. Защита Стрелкова подала апелляцию, но Мосгорсуд отклонил ее.
* Алексей Венедиктов признан в России иноагентом
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