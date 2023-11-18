The Telegraph: ЕС тайно финансирует Россию

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Евросоюз продолжает закупать российский газ, пишет The Telegraph Фото:

Страны Евросоюза (ЕС) тайно финансируют Россию путем закупки российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает The Telegraph.

«Страны ЕС втихую финансируют Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа», — говорится в материале. Там добавили, что такие продажи приносят Москве значительные доходы в размере 6,1 миллиарда евро.

Страны Евросоюза планируют закупить рекордные объемы сжиженного природного газа у России в 2023 году, несмотря на заявления о полном отказе таких закупок к 2027 году. Бельгия и Испания увеличили закупки российского газа за первые семь месяцев 2023 года, опережая даже Китай. Согласно данным организации, импорт газа из России странами Европы вырос на 40% по сравнению с тем же периодом в 2021 году, до начала спецоперации.

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Страны Евросоюза (ЕС) тайно финансируют Россию путем закупки российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает The Telegraph. «Страны ЕС втихую финансируют Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа», — говорится в материале. Там добавили, что такие продажи приносят Москве значительные доходы в размере 6,1 миллиарда евро. Страны Евросоюза планируют закупить рекордные объемы сжиженного природного газа у России в 2023 году, несмотря на заявления о полном отказе таких закупок к 2027 году. Бельгия и Испания увеличили закупки российского газа за первые семь месяцев 2023 года, опережая даже Китай. Согласно данным организации, импорт газа из России странами Европы вырос на 40% по сравнению с тем же периодом в 2021 году, до начала спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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