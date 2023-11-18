The Telegraph: ЕС тайно финансирует Россию

Страны Евросоюза (ЕС) тайно финансируют Россию путем закупки российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает The Telegraph.
«Страны ЕС втихую финансируют Россию за счет закупок российского сжиженного природного газа», — говорится в материале. Там добавили, что такие продажи приносят Москве значительные доходы в размере 6,1 миллиарда евро.
Страны Евросоюза планируют закупить рекордные объемы сжиженного природного газа у России в 2023 году, несмотря на заявления о полном отказе таких закупок к 2027 году. Бельгия и Испания увеличили закупки российского газа за первые семь месяцев 2023 года, опережая даже Китай. Согласно данным организации, импорт газа из России странами Европы вырос на 40% по сравнению с тем же периодом в 2021 году, до начала спецоперации.
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