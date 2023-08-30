FT: ЕС импортирует рекордные объемы газа из РФ, несмотря на санкции

30 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

Россия продолжает поставлять Европе газ в условиях санкционного давления от ЕС Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Евросоюза в 2023 году планируют закупить у России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из данных анализов, которые предоставила международная организация Global Witness. Ранее в ЕС сообщали, что страны Европы планируют полностью отказаться от газа из России к 2027 году из-за спецоперации. «ЕС намерен импортировать рекордные объемы СПГ из России в этом году, несмотря на то, что он стремится к тому, чтобы блок отказался от российского ископаемого топлива к 2027 году», — следует из анализа Global Witness, которая собирает отраслевые данные. Результаты анализа передает газета Financial Times . Отмечается, что за семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания стали больше покупать газ у России, они обогнали даже Китай. По данным организации, за семь месяцев 2023 года страны Европы стали импортировать газ из России на 40% больше, чем за тот же период 2021 года, до начала спецоперации. Импорт СПГ из России и Европу стал расти после того, как страны ЕС ввели нефтяное эмбарго в конце 2022 года. В первые месяцы ограничений, закупки газа выросли на 21%. Экономист Игорь Качалов отмечал, что Европа не сможет заменить российский СПГ на американский.

Страны Евросоюза в 2023 году планируют закупить у России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ). Это следует из данных анализов, которые предоставила международная организация Global Witness. Ранее в ЕС сообщали, что страны Европы планируют полностью отказаться от газа из России к 2027 году из-за спецоперации. «ЕС намерен импортировать рекордные объемы СПГ из России в этом году, несмотря на то, что он стремится к тому, чтобы блок отказался от российского ископаемого топлива к 2027 году», — следует из анализа Global Witness, которая собирает отраслевые данные. Результаты анализа передает газета Financial Times. Отмечается, что за семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания стали больше покупать газ у России, они обогнали даже Китай. По данным организации, за семь месяцев 2023 года страны Европы стали импортировать газ из России на 40% больше, чем за тот же период 2021 года, до начала спецоперации. Импорт СПГ из России и Европу стал расти после того, как страны ЕС ввели нефтяное эмбарго в конце 2022 года. В первые месяцы ограничений, закупки газа выросли на 21%. Экономист Игорь Качалов отмечал, что Европа не сможет заменить российский СПГ на американский.