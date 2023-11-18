Эрдоган обвинил ЕС в предвзятом отношении к Турции

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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Поводом для заявления стал доклад Еврокомиссии «Турция — 2023», считает Эрдоган Фото:

Европейский союз проявляет предвзятость в отношении к Турции и затягивает процесс интеграции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе возвращения из Берлина.

«К сожалению, предвзятое отношение Европейского союза к нашей стране сохраняется. Мы еще раз убедились в этом в докладе Еврокомиссии «Турция-2023», — заявил президент Турции журналистам, передает РИА Новости. В то же время, Эрдоган ожидает изменения в положительную сторону вопросов, касаемых членства Турции в Евросоюзе и изменения визового режима.

Эрдоган ранее заявлял, что Евросоюз странными и непоследовательными действиями подорвал доверие к себе, после того как Еврокомиссия предлагала Турции определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС. Ультиматум выдвигала заместитель председателя ЕК Маргаритис Схинас.

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Европейский союз проявляет предвзятость в отношении к Турции и затягивает процесс интеграции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе возвращения из Берлина. «К сожалению, предвзятое отношение Европейского союза к нашей стране сохраняется. Мы еще раз убедились в этом в докладе Еврокомиссии «Турция-2023», — заявил президент Турции журналистам, передает РИА Новости. В то же время, Эрдоган ожидает изменения в положительную сторону вопросов, касаемых членства Турции в Евросоюзе и изменения визового режима. Эрдоган ранее заявлял, что Евросоюз странными и непоследовательными действиями подорвал доверие к себе, после того как Еврокомиссия предлагала Турции определиться с тем, на какой стороне в палестино-израильском конфликте им надо быть — вместе с Евросоюзом и НАТО или вместе с Россией, Ираном и ХАМАС. Ультиматум выдвигала заместитель председателя ЕК Маргаритис Схинас.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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