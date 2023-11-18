Турция готова прибегнуть к недипломатическим методам, чтобы помочь сектору Газа

19 ноября 2023 в 00:20 Размер текста - 17 +

Турция может прибегнуть к разным методом, чтобы прорвать блокаду сектора Газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Турции используют дипломатию, чтобы снять блокаду с сектора Газа, но не исключают других мер, если это не поможет. Об этом заявил глава МИД государства Хакан Фидан. «Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду [Газы]. Если эти методы не сработают, есть и другие способы», — сказал Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera. При этом глава МИД Турции не уточнил, к каким мерам может прибегнуть государство, чтобы урегулировать кризис в Газе. Израиль в октябре этого года ввел полную блокаду территории сектора Газа. Спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адри отметил, что наземная операция в Палестине будет продолжаться, пока правительство не достигнет своих целей. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал западные страны, которые, по его мнению, не могут остановить Израиль. Он уточнил, что страна близка к тому, чтобы стать проклятым во всем мире террористическим государством.

Власти Турции используют дипломатию, чтобы снять блокаду с сектора Газа, но не исключают других мер, если это не поможет. Об этом заявил глава МИД государства Хакан Фидан. «Сейчас мы используем дипломатические средства, чтобы прорвать блокаду [Газы]. Если эти методы не сработают, есть и другие способы», — сказал Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera. При этом глава МИД Турции не уточнил, к каким мерам может прибегнуть государство, чтобы урегулировать кризис в Газе. Израиль в октябре этого года ввел полную блокаду территории сектора Газа. Спикер армии Израиля (ЦАХАЛ) Авичая Адри отметил, что наземная операция в Палестине будет продолжаться, пока правительство не достигнет своих целей. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал западные страны, которые, по его мнению, не могут остановить Израиль. Он уточнил, что страна близка к тому, чтобы стать проклятым во всем мире террористическим государством.