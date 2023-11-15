Эрдоган назвал Израиль проклятым террористическим государством

Если Израиль продолжит вести бои в секторе Газа так, как он делает это сейчас, то он будет зафиксирован как проклятое во всем мире террористическое государство. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Если Израиль продолжит свою бойню таким образом, то повсеместно будет зафиксировано, что это террористическое государство, проклятое во всем мире», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в парламенте, передает турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Турецкий лидер уточнил, что говорит об убийствах бойцами ЦАХАЛ международных журналистов, мирных жителей и детей в секторе Газа.
Он также добавил, что Турция предпримет все возможные меры, чтобы наказать кураторов этого геноцида. «В настоящее время сотни тысяч адвокатов передают [дела] в Гаагский суд», — резюмировал Эрдоган.
Если Израиль продолжит вести бои в секторе Газа так, как он делает это сейчас, то он будет зафиксирован как проклятое во всем мире террористическое государство. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Если Израиль продолжит свою бойню таким образом, то повсеместно будет зафиксировано, что это террористическое государство, проклятое во всем мире», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в парламенте, передает турецкая ежедневная газета Yeni Safak. Турецкий лидер уточнил, что говорит об убийствах бойцами ЦАХАЛ международных журналистов, мирных жителей и детей в секторе Газа. Он также добавил, что Турция предпримет все возможные меры, чтобы наказать кураторов этого геноцида. «В настоящее время сотни тысяч адвокатов передают [дела] в Гаагский суд», — резюмировал Эрдоган. Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября. За это время число погибших в анклаве превысило 11,5 тысячи человек. Турция подала на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху иск в Международный уголовный суд (МУС).