Байден придумал, какой хочет видеть власть в секторе Газа

Сектор Газа должен находиться под управлением новой палестинской администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«Газа и Западный Берег должны объединится под единой структурой управления, в конечном счете — под обновленной палестинской администрацией. Пока все мы работаем в направлении двухгосударственного решения», — передает
Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц не исключил, что после конфликта будет создано два независимых государства. Речь идет об Израиле и Палестине, которая не будет угрожать соседнему государству, — передает «Национальная служба новостей». Россия выступает за создание палестинского государства, заявлял президент РФ Владимир Путин, напоминает RT.
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