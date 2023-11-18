18 ноября 2023

Байден придумал, какой хочет видеть власть в секторе Газа

Байден: сектор Газа должен управляться обновленной администрацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Байден считает, что в Газе должна быть новая администрация Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сектор Газа должен находиться под управлением новой палестинской администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Газа и Западный Берег должны объединится под единой структурой управления, в конечном счете — под обновленной палестинской администрацией. Пока все мы работаем в направлении двухгосударственного решения», — передает The Washington Post слова Байдена.

Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц не исключил, что после конфликта будет создано два независимых государства. Речь идет об Израиле и Палестине, которая не будет угрожать соседнему государству, — передает «Национальная служба новостей». Россия выступает за создание палестинского государства, заявлял президент РФ Владимир Путин, напоминает RT.

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Сектор Газа должен находиться под управлением новой палестинской администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Газа и Западный Берег должны объединится под единой структурой управления, в конечном счете — под обновленной палестинской администрацией. Пока все мы работаем в направлении двухгосударственного решения», — передает The Washington Post слова Байдена. Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц не исключил, что после конфликта будет создано два независимых государства. Речь идет об Израиле и Палестине, которая не будет угрожать соседнему государству, — передает «Национальная служба новостей». Россия выступает за создание палестинского государства, заявлял президент РФ Владимир Путин, напоминает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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