В мире США Байден придумал, какой хочет видеть власть в секторе Газа Байден: сектор Газа должен управляться обновленной администрацией 19 ноября 2023 в 01:12 Размер текста - 17 + Байден считает, что в Газе должна быть новая администрация Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Сектор Газа должен находиться под управлением новой палестинской администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Газа и Западный Берег должны объединится под единой структурой управления, в конечном счете — под обновленной палестинской администрацией. Пока все мы работаем в направлении двухгосударственного решения», — передает The Washington Post слова Байдена. Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц не исключил, что после конфликта будет создано два независимых государства. Речь идет об Израиле и Палестине, которая не будет угрожать соседнему государству, — передает «Национальная служба новостей». Россия выступает за создание палестинского государства, заявлял президент РФ Владимир Путин, напоминает RT. Сектор Газа должен находиться под управлением новой палестинской администрации. Об этом заявил президент США Джо Байден. «Газа и Западный Берег должны объединится под единой структурой управления, в конечном счете — под обновленной палестинской администрацией. Пока все мы работаем в направлении двухгосударственного решения», — передает The Washington Post слова Байдена. Ранее глава правительства Германии Олаф Шольц не исключил, что после конфликта будет создано два независимых государства. Речь идет об Израиле и Палестине, которая не будет угрожать соседнему государству, — передает «Национальная служба новостей». Россия выступает за создание палестинского государства, заявлял президент РФ Владимир Путин, напоминает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям