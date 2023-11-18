В лагере под Курганом откроют тир для начальной военной подготовки

В курганском пионерлагере появится модульный тир Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пионерском лагере имени Коли Мяготина, который находится в деревне Редькино Белозерского округа (Курганская область) откроется новый модульный тир, где школьники будут обучаться военной подготовке. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Поставщик монтирует тир в пионерском лагере им. К. Мяготина в деревне Редькино. Установка тира должна быть завершена до 30 ноября 2023 года», — указано в документации тендера.

Согласно итоговому протоколу госзакупки, подрядчик построит тир в пионерлагере за 1 миллион 400 тысяч рублей. В документации говорится о том, что общая площадь модульного здания составит 120 квадратных метров. В нем будет оборудовано восемь огневых рубежей.

В ноябре 2022 года депобр Курганской области анонсировал завершение ремонта в лагере имени Коли Мяготина. В ведомстве подчеркнули, что лагерь в деревне Редькино станет центром для занятий школьников по начальной военной подготовке.