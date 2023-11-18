18 ноября 2023
17 ноября 2023

В лагере под Курганом откроют тир для начальной военной подготовки

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском пионерлагере появится модульный тир Фото:

В пионерском лагере имени Коли Мяготина, который находится в деревне Редькино Белозерского округа (Курганская область) откроется новый модульный тир, где школьники будут обучаться военной подготовке. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Поставщик монтирует тир в пионерском лагере им. К. Мяготина в деревне Редькино. Установка тира должна быть завершена до 30 ноября 2023 года», — указано в документации тендера.

Согласно итоговому протоколу госзакупки, подрядчик построит тир в пионерлагере за 1 миллион 400 тысяч рублей. В документации говорится о том, что общая площадь модульного здания составит 120 квадратных метров. В нем будет оборудовано восемь огневых рубежей.

В ноябре 2022 года депобр Курганской области анонсировал завершение ремонта в лагере имени Коли Мяготина. В ведомстве подчеркнули, что лагерь в деревне Редькино станет центром для занятий школьников по начальной военной подготовке.

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В пионерском лагере имени Коли Мяготина, который находится в деревне Редькино Белозерского округа (Курганская область) откроется новый модульный тир, где школьники будут обучаться военной подготовке. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Поставщик монтирует тир в пионерском лагере им. К. Мяготина в деревне Редькино. Установка тира должна быть завершена до 30 ноября 2023 года», — указано в документации тендера. Согласно итоговому протоколу госзакупки, подрядчик построит тир в пионерлагере за 1 миллион 400 тысяч рублей. В документации говорится о том, что общая площадь модульного здания составит 120 квадратных метров. В нем будет оборудовано восемь огневых рубежей. В ноябре 2022 года депобр Курганской области анонсировал завершение ремонта в лагере имени Коли Мяготина. В ведомстве подчеркнули, что лагерь в деревне Редькино станет центром для занятий школьников по начальной военной подготовке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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