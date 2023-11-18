Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля принесут миру прогресс

19 ноября 2023 в 06:23 Размер текста - 17 +

Джо Байден отметил, что из «большой трагедии» может получиться «огромный прогресс» Фото: Official White House / Erin Scott Конфликты вокруг Украины и Израиля принесут миру прогресс. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. «В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — написал Байден в статье для Washington Post. Он также отметил, что сейчас США не позволят рискам конфликтов распространиться, так как затраты на их решение только возрастут. По мнению американского лидера, выбор в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее США на много лет вперед. 19 ноября Байден заявил, что сектор Газа и Западный Берег должны находиться под управлением новой палестинской администрации. Он отметил, что страны работают в направлении двухгосударственного решения. ООН потребовала остановить боевые действия в секторе Газа пишет Al Jazeera, передает MK.RU.

Конфликты вокруг Украины и Израиля принесут миру прогресс. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. «В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — написал Байден в статье для Washington Post. Он также отметил, что сейчас США не позволят рискам конфликтов распространиться, так как затраты на их решение только возрастут. По мнению американского лидера, выбор в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее США на много лет вперед. 19 ноября Байден заявил, что сектор Газа и Западный Берег должны находиться под управлением новой палестинской администрации. Он отметил, что страны работают в направлении двухгосударственного решения. ООН потребовала остановить боевые действия в секторе Газа пишет Al Jazeera, передает MK.RU.