18 ноября 2023

Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля принесут миру прогресс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден отметил, что из «большой трагедии» может получиться «огромный прогресс» Фото:

Конфликты вокруг Украины и Израиля принесут миру прогресс. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

«В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — написал Байден в статье для Washington Post.

Он также отметил, что сейчас США не позволят рискам конфликтов распространиться, так как затраты на их решение только возрастут. По мнению американского лидера, выбор в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее США на много лет вперед.

19 ноября Байден заявил, что сектор Газа и Западный Берег должны находиться под управлением новой палестинской администрации. Он отметил, что страны работают в направлении двухгосударственного решения. ООН потребовала остановить боевые действия в секторе Газа пишет Al Jazeera, передает MK.RU.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Конфликты вокруг Украины и Израиля принесут миру прогресс. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. «В момент, когда столько насилия и страданий на Украине, в Израиле, Газе и многих других местах, бывает сложно представить, что иное возможно. Но мы никогда не должны забывать уроков времени и нашей истории: из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс», — написал Байден в статье для Washington Post. Он также отметил, что сейчас США не позволят рискам конфликтов распространиться, так как затраты на их решение только возрастут. По мнению американского лидера, выбор в вопросах кризисов в Европе и на Ближнем Востоке определит будущее США на много лет вперед. 19 ноября Байден заявил, что сектор Газа и Западный Берег должны находиться под управлением новой палестинской администрации. Он отметил, что страны работают в направлении двухгосударственного решения. ООН потребовала остановить боевые действия в секторе Газа пишет Al Jazeera, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...