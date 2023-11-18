В ГИБДД сняли запрет на движение автобусов по курганским трассам

На курганских трассах 19 ноября разрешили движение автобусам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госавтоинспекция в Курганской области разрешила движение автобусов на трассах с 19 ноября, начиная с 3 часов 45 минут. Информация об этом опубликована в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Снято ограничение для движения автобусов, введенное ранее по причине неблагоприятных погодных условий. Движение пассажирского транспорта на трассе „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, а также на автомобильной дороге регионального значения Петухово — Частоозерье открыто», — говорится в посте.

По данным ведомства, несмотря на снятие ограничений, водителям необходимо быть внимательными и соблюдать ПДД. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей не торопиться и проявлять уважение к другим участникам движения.

Неблагоприятные погодные условия создали угрозу безопасности дорожного движения в Курганской области 18 ноября. С 18:00 было запрещено движение пассажирского транспорта, в том числе организованные перевозки детей на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (с 351 по 465 км), Р-254 «Иртыш», подъезд к Ишиму (с 396 по 479 км), а также на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Петухово — Частоозерье.