Спортивный эксперт Лосев предостерег россиян от сгорания мышц на тренировках

19 ноября 2023 в 07:54 Размер текста - 17 +

Перетренированность может привести к проблемам с сердцем, заявил Антон Лосев Фото: Размик Закарян © URA.RU Чрезмерные нагрузки при тренировках могут привести к сгоранию мышц вместо их роста. Об этом заявил эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team, председатель Федерации зимнего плавания Москвы Антон Лосев. «Перетренированность может выражаться в апатии, в повышенной температуре. Если человек начинает интенсивные тренировки, получая недостаточное количество калорий и нутриентов, то могут сгореть мышцы», — сказал Антон Лосев в эфире радио Sputnik . По его словам, при слишком интенсивных нагрузках может ослабнуть иммунитет. Частые тренировки способны привести к проблемам с сердцем. «Чтобы был прогресс, важно уметь восстанавливаться, нужен хороший сон и такие элементы здорового образа жизни, как правильное питание», — подчеркнул Лосев.

Чрезмерные нагрузки при тренировках могут привести к сгоранию мышц вместо их роста. Об этом заявил эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team, председатель Федерации зимнего плавания Москвы Антон Лосев. «Перетренированность может выражаться в апатии, в повышенной температуре. Если человек начинает интенсивные тренировки, получая недостаточное количество калорий и нутриентов, то могут сгореть мышцы», — сказал Антон Лосев в эфире радио Sputnik. По его словам, при слишком интенсивных нагрузках может ослабнуть иммунитет. Частые тренировки способны привести к проблемам с сердцем. «Чтобы был прогресс, важно уметь восстанавливаться, нужен хороший сон и такие элементы здорового образа жизни, как правильное питание», — подчеркнул Лосев.