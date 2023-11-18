Спортивный эксперт Лосев предостерег россиян от сгорания мышц на тренировках

Чрезмерные нагрузки при тренировках могут привести к сгоранию мышц вместо их роста. Об этом заявил эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team, председатель Федерации зимнего плавания Москвы Антон Лосев.
«Перетренированность может выражаться в апатии, в повышенной температуре. Если человек начинает интенсивные тренировки, получая недостаточное количество калорий и нутриентов, то могут сгореть мышцы», — сказал Антон Лосев в эфире
По его словам, при слишком интенсивных нагрузках может ослабнуть иммунитет. Частые тренировки способны привести к проблемам с сердцем. «Чтобы был прогресс, важно уметь восстанавливаться, нужен хороший сон и такие элементы здорового образа жизни, как правильное питание», — подчеркнул Лосев.
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