18 ноября 2023

Спортивный эксперт Лосев предостерег россиян от сгорания мышц на тренировках

© Служба новостей «URA.RU»
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Перетренированность может привести к проблемам с сердцем, заявил Антон Лосев Фото:

Чрезмерные нагрузки при тренировках могут привести к сгоранию мышц вместо их роста. Об этом заявил эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team, председатель Федерации зимнего плавания Москвы Антон Лосев.

«Перетренированность может выражаться в апатии, в повышенной температуре. Если человек начинает интенсивные тренировки, получая недостаточное количество калорий и нутриентов, то могут сгореть мышцы», — сказал Антон Лосев в эфире радио Sputnik.

По его словам, при слишком интенсивных нагрузках может ослабнуть иммунитет. Частые тренировки способны привести к проблемам с сердцем. «Чтобы был прогресс, важно уметь восстанавливаться, нужен хороший сон и такие элементы здорового образа жизни, как правильное питание», — подчеркнул Лосев.

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Чрезмерные нагрузки при тренировках могут привести к сгоранию мышц вместо их роста. Об этом заявил эксперт по циклическим видам спорта, основатель спортивной команды Losev Team, председатель Федерации зимнего плавания Москвы Антон Лосев. «Перетренированность может выражаться в апатии, в повышенной температуре. Если человек начинает интенсивные тренировки, получая недостаточное количество калорий и нутриентов, то могут сгореть мышцы», — сказал Антон Лосев в эфире радио Sputnik. По его словам, при слишком интенсивных нагрузках может ослабнуть иммунитет. Частые тренировки способны привести к проблемам с сердцем. «Чтобы был прогресс, важно уметь восстанавливаться, нужен хороший сон и такие элементы здорового образа жизни, как правильное питание», — подчеркнул Лосев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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