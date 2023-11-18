18 ноября 2023

Россиянка Голубева вылетела из конкурса «Мисс Вселенная», уступив транс-женщине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Татьяна Голубева уступила транс-женщине место в финале «Мисс Вселенная» Фото:

Мисс Россия Маргарита Голубева не попала в топ-20 претенденток на финал конкурса «Мисс Вселенная» в Сальвадоре. При этом на дальнейшее соревнование попала транс-женщина из Португалии.

Россиянка Маргарита Голубева не прошла в топ-20, куда вошли конкурсантки из Пакистана, Австралии, Филиппин, ЮАР, Сальвадора и Португалии. От последнего государства в конкурсе участвует 28-летняя трансгендерная женщина Марина Мачете. Известно, что в конкурсе участвовал еще один трансгендер — Рикки Колле из Нидерландов. Кроме того, в финал прошла plus size модель из Непала.

Ранее трансгендер Мачете одержала победу на конкурсе «Мисс Португалия»
Ранее трансгендер Мачете одержала победу на конкурсе «Мисс Португалия»

Победительницей конкурса стала девушка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Итоги соревнования были оглашены в ходе прямой трансляции в соцсети X (Twitter).

Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2023» из Никарагуа Шейннис Паласиос
Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2023» из Никарагуа Шейннис Паласиос

Ранее стало известно, что Голубева успешно выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Тогда она получила много восторженных отзывов от жюри, написали в СМИ.

Россию представляла обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга
Россию представляла обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга
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Мисс Россия Маргарита Голубева не попала в топ-20 претенденток на финал конкурса «Мисс Вселенная» в Сальвадоре. При этом на дальнейшее соревнование попала транс-женщина из Португалии. Россиянка Маргарита Голубева не прошла в топ-20, куда вошли конкурсантки из Пакистана, Австралии, Филиппин, ЮАР, Сальвадора и Португалии. От последнего государства в конкурсе участвует 28-летняя трансгендерная женщина Марина Мачете. Известно, что в конкурсе участвовал еще один трансгендер — Рикки Колле из Нидерландов. Кроме того, в финал прошла plus size модель из Непала. Победительницей конкурса стала девушка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Итоги соревнования были оглашены в ходе прямой трансляции в соцсети X (Twitter). Ранее стало известно, что Голубева успешно выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Тогда она получила много восторженных отзывов от жюри, написали в СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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