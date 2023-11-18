Россиянка Голубева вылетела из конкурса «Мисс Вселенная», уступив транс-женщине. Фото

19 ноября 2023 в 08:56 Размер текста - 17 +

Татьяна Голубева уступила транс-женщине место в финале «Мисс Вселенная» Фото: Rodrigo Sura / EPA/ТАСС Мисс Россия Маргарита Голубева не попала в топ-20 претенденток на финал конкурса «Мисс Вселенная» в Сальвадоре. При этом на дальнейшее соревнование попала транс-женщина из Португалии. Россиянка Маргарита Голубева не прошла в топ-20, куда вошли конкурсантки из Пакистана, Австралии, Филиппин, ЮАР, Сальвадора и Португалии. От последнего государства в конкурсе участвует 28-летняя трансгендерная женщина Марина Мачете. Известно, что в конкурсе участвовал еще один трансгендер — Рикки Колле из Нидерландов. Кроме того, в финал прошла plus size модель из Непала. Ранее трансгендер Мачете одержала победу на конкурсе «Мисс Португалия» Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Победительницей конкурса стала девушка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Итоги соревнования были оглашены в ходе прямой трансляции в соцсети X (Twitter). Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2023» из Никарагуа Шейннис Паласиос Скриншот: трансляция конкурса «Мисс Вселенная на YouTube» https://www.youtube.com/watch?v=o-AWitlQfiA Ранее стало известно, что Голубева успешно выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Тогда она получила много восторженных отзывов от жюри, написали в СМИ. Россию представляла обладательница титула «Мисс Россия — 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга Фото: газета «Известия» / Дмитрий Коротаев

Мисс Россия Маргарита Голубева не попала в топ-20 претенденток на финал конкурса «Мисс Вселенная» в Сальвадоре. При этом на дальнейшее соревнование попала транс-женщина из Португалии. Россиянка Маргарита Голубева не прошла в топ-20, куда вошли конкурсантки из Пакистана, Австралии, Филиппин, ЮАР, Сальвадора и Португалии. От последнего государства в конкурсе участвует 28-летняя трансгендерная женщина Марина Мачете. Известно, что в конкурсе участвовал еще один трансгендер — Рикки Колле из Нидерландов. Кроме того, в финал прошла plus size модель из Непала. Победительницей конкурса стала девушка из Никарагуа Шейннис Паласиос. Итоги соревнования были оглашены в ходе прямой трансляции в соцсети X (Twitter). Ранее стало известно, что Голубева успешно выступила в полуфинале «Мисс Вселенная». Тогда она получила много восторженных отзывов от жюри, написали в СМИ.