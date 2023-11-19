В Бийске ураган снес купол храма. Видео

19 ноября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Ураган снес купол у бийского храма (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Бийске мощный ураган снес купол одного из храмов. Также из-за сильного ветра деревья завалили трассу Сорокино — Бийск, передает telegram-канал Baza. «В Барнауле вихрь смог передвинуть автоприцеп, в Бийске снес купол храма», — написали в telegram-канале. Кроме того, в результате урагана деревья перегородили трассу Сорокино — Бийск. В данный момент сотрудники МЧС пытаются освободить дорогу от завала. Сейчас в городах Сибири проходят мощные ураганы. Из-за сильного ветра падают деревья и повреждаются автомобили с остановками. Также сообщалось, что в Новокузнецке на женщину упала вывеска около торгового центра. Пострадавшая получила серьезные травмы.

В Бийске мощный ураган снес купол одного из храмов. Также из-за сильного ветра деревья завалили трассу Сорокино — Бийск, передает telegram-канал Baza. «В Барнауле вихрь смог передвинуть автоприцеп, в Бийске снес купол храма», — написали в telegram-канале. Кроме того, в результате урагана деревья перегородили трассу Сорокино — Бийск. В данный момент сотрудники МЧС пытаются освободить дорогу от завала. Сейчас в городах Сибири проходят мощные ураганы. Из-за сильного ветра падают деревья и повреждаются автомобили с остановками. Также сообщалось, что в Новокузнецке на женщину упала вывеска около торгового центра. Пострадавшая получила серьезные травмы.