В Бийске ураган снес купол храма. Видео

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Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, купол, среднеуральский женский монастырь
Ураган снес купол у бийского храма (архивное фото) Фото:

В Бийске мощный ураган снес купол одного из храмов. Также из-за сильного ветра деревья завалили трассу Сорокино — Бийск, передает telegram-канал Baza.

«В Барнауле вихрь смог передвинуть автоприцеп, в Бийске снес купол храма», — написали в telegram-канале. Кроме того, в результате урагана деревья перегородили трассу Сорокино — Бийск. В данный момент сотрудники МЧС пытаются освободить дорогу от завала.

Сейчас в городах Сибири проходят мощные ураганы. Из-за сильного ветра падают деревья и повреждаются автомобили с остановками. Также сообщалось, что в Новокузнецке на женщину упала вывеска около торгового центра. Пострадавшая получила серьезные травмы.

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В Бийске мощный ураган снес купол одного из храмов. Также из-за сильного ветра деревья завалили трассу Сорокино — Бийск, передает telegram-канал Baza. «В Барнауле вихрь смог передвинуть автоприцеп, в Бийске снес купол храма», — написали в telegram-канале. Кроме того, в результате урагана деревья перегородили трассу Сорокино — Бийск. В данный момент сотрудники МЧС пытаются освободить дорогу от завала. Сейчас в городах Сибири проходят мощные ураганы. Из-за сильного ветра падают деревья и повреждаются автомобили с остановками. Также сообщалось, что в Новокузнецке на женщину упала вывеска около торгового центра. Пострадавшая получила серьезные травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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