Природа Погода В Сибири срывает крыши и падают деревья из-за мощного урагана. Видео 19 ноября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 + Из-за сильного урагана в Сибири падают деревья Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сибири прошел мощный ураган, из-за которого в ряде городов сорвало крыши и повалило деревья. В некоторых населенных пунктах пропало электричество. «Работает звуковая система оповещения населения об ураганном ветре! Просьба не паниковать и соблюдать правила безопасности!» — передает telegram-канал «МЧС Красноярского края». Порывы ветра достигают 33 метров в секунду. На кадрах видно, как в одном из городов в воздухе летают остановочные павильоны, а на земле лежат обломки от сооружений и поваленные деревья. Также были повреждены машины. По данным «Россети Сибирь», из-за стихийного бедствия 20 населенных пунктов остались без света. В Сибири прошел мощный ураган, из-за которого в ряде городов сорвало крыши и повалило деревья. В некоторых населенных пунктах пропало электричество. «Работает звуковая система оповещения населения об ураганном ветре! Просьба не паниковать и соблюдать правила безопасности!» — передает telegram-канал «МЧС Красноярского края». Порывы ветра достигают 33 метров в секунду. На кадрах видно, как в одном из городов в воздухе летают остановочные павильоны, а на земле лежат обломки от сооружений и поваленные деревья. Также были повреждены машины. По данным «Россети Сибирь», из-за стихийного бедствия 20 населенных пунктов остались без света. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям