В Сибири прошел мощный ураган, из-за которого в ряде городов сорвало крыши и повалило деревья. В некоторых населенных пунктах пропало электричество.
«Работает звуковая система оповещения населения об ураганном ветре! Просьба не паниковать и соблюдать правила безопасности!» — передает telegram-канал «МЧС Красноярского края». Порывы ветра достигают 33 метров в секунду.
На кадрах видно, как в одном из городов в воздухе летают остановочные павильоны, а на земле лежат обломки от сооружений и поваленные деревья. Также были повреждены машины. По данным «Россети Сибирь», из-за стихийного бедствия 20 населенных пунктов остались без света.
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