18 ноября 2023

В Сибири срывает крыши и падают деревья из-за мощного урагана. Видео

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Озеро Шарташ зимой. Екатеринбург, упавшее дерево, шарташ
Из-за сильного урагана в Сибири падают деревья Фото:

В Сибири прошел мощный ураган, из-за которого в ряде городов сорвало крыши и повалило деревья. В некоторых населенных пунктах пропало электричество.

«Работает звуковая система оповещения населения об ураганном ветре! Просьба не паниковать и соблюдать правила безопасности!» — передает telegram-канал «МЧС Красноярского края». Порывы ветра достигают 33 метров в секунду.

На кадрах видно, как в одном из городов в воздухе летают остановочные павильоны, а на земле лежат обломки от сооружений и поваленные деревья. Также были повреждены машины. По данным «Россети Сибирь», из-за стихийного бедствия 20 населенных пунктов остались без света.

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В Сибири прошел мощный ураган, из-за которого в ряде городов сорвало крыши и повалило деревья. В некоторых населенных пунктах пропало электричество. «Работает звуковая система оповещения населения об ураганном ветре! Просьба не паниковать и соблюдать правила безопасности!» — передает telegram-канал «МЧС Красноярского края». Порывы ветра достигают 33 метров в секунду. На кадрах видно, как в одном из городов в воздухе летают остановочные павильоны, а на земле лежат обломки от сооружений и поваленные деревья. Также были повреждены машины. По данным «Россети Сибирь», из-за стихийного бедствия 20 населенных пунктов остались без света.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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