В ХМАО простились с земляками, погибшими в зоне СВО

19 ноября 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Бойцы с честью выполняли воинский долг и защищали Родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации, защищая Родину. Об этом сообщает сельские власти в соцсети. «В сельском поселении Каменное простились с участниками СВО Могиря Юрием Сергеевичем и Соболевым Дмитрием Александровичем, героически погибшими в ходе специальной военной операции», — передает информацию сельская администрация в сообществе соцсети «ВКонтакте». Проститься с бойцами пришли родные, близкие, друзья и земляки. Церемония прошла 17 ноября. Власти сельского поселения выражают соболезнования близким погибших героев. В июне текущего года в Урае (ХМАО) прошло прощание с Николаем Кизиловым. Югорчанин погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга.

В селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации, защищая Родину. Об этом сообщает сельские власти в соцсети. «В сельском поселении Каменное простились с участниками СВО Могиря Юрием Сергеевичем и Соболевым Дмитрием Александровичем, героически погибшими в ходе специальной военной операции», — передает информацию сельская администрация в сообществе соцсети «ВКонтакте». Проститься с бойцами пришли родные, близкие, друзья и земляки. Церемония прошла 17 ноября. Власти сельского поселения выражают соболезнования близким погибших героев. В июне текущего года в Урае (ХМАО) прошло прощание с Николаем Кизиловым. Югорчанин погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга.