18 ноября 2023
17 ноября 2023

В ХМАО простились с земляками, погибшими в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Батурино. Курган, свеча, рпц, храм
Бойцы с честью выполняли воинский долг и защищали Родину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации, защищая Родину. Об этом сообщает сельские власти в соцсети.

«В сельском поселении Каменное простились с участниками СВО Могиря Юрием Сергеевичем и Соболевым Дмитрием Александровичем, героически погибшими в ходе специальной военной операции», — передает информацию сельская администрация в сообществе соцсети «ВКонтакте». Проститься с бойцами пришли родные, близкие, друзья и земляки.

Церемония прошла 17 ноября. Власти сельского поселения выражают соболезнования близким погибших героев.

В июне текущего года в Урае (ХМАО) прошло прощание с Николаем Кизиловым. Югорчанин погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга.

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В селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации, защищая Родину. Об этом сообщает сельские власти в соцсети. «В сельском поселении Каменное простились с участниками СВО Могиря Юрием Сергеевичем и Соболевым Дмитрием Александровичем, героически погибшими в ходе специальной военной операции», — передает информацию сельская администрация в сообществе соцсети «ВКонтакте». Проститься с бойцами пришли родные, близкие, друзья и земляки. Церемония прошла 17 ноября. Власти сельского поселения выражают соболезнования близким погибших героев. В июне текущего года в Урае (ХМАО) прошло прощание с Николаем Кизиловым. Югорчанин погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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