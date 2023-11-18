В ХМАО простились с земляками, погибшими в зоне СВО

В селе Каменное (ХМАО) простились с Дмитрием Соболевым и Юрием Могиря, которые погибли в зоне проведения спецоперации, защищая Родину. Об этом сообщает сельские власти в соцсети.
«В сельском поселении Каменное простились с участниками СВО Могиря Юрием Сергеевичем и Соболевым Дмитрием Александровичем, героически погибшими в ходе специальной военной операции», — передает информацию сельская администрация в сообществе соцсети «ВКонтакте». Проститься с бойцами пришли родные, близкие, друзья и земляки.
Церемония прошла 17 ноября. Власти сельского поселения выражают соболезнования близким погибших героев.
В июне текущего года в Урае (ХМАО) прошло прощание с Николаем Кизиловым. Югорчанин погиб в зоне СВО при выполнении воинского долга.
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