Командир ВСУ Горбатенко предложил мобилизовать 18-летних студентов на фронт

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, военные, украина, всу, наемник, stock
Украина должна мобилизовать 18- и 20-летних студентов, сказал Петр Горбатенко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо начать мобилизовывать 18-20-летних граждан, включая студентов. С таким предложением выступил командир первого штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко с позывным «Ролло».

«Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят… Вопрос в подходе к подготовке», — сказал Петр Горбатенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Его слова передает telegram-канал «Политика Страны».

По мнению военного, 50-летние мобилизованные не подходят для боевых действий. Он заявил, что такие бойцы имеют множество хронических заболеваний.

Ранее украинский офицер Виктор Кисиль рассказал о критической нехватке военных кадров в рядах ВСУ. Он также подчеркнул, что если конфликт Москвы и Киева продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на службу.

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Украине необходимо начать мобилизовывать 18-20-летних граждан, включая студентов. С таким предложением выступил командир первого штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко с позывным «Ролло». «Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят… Вопрос в подходе к подготовке», — сказал Петр Горбатенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Его слова передает telegram-канал «Политика Страны». По мнению военного, 50-летние мобилизованные не подходят для боевых действий. Он заявил, что такие бойцы имеют множество хронических заболеваний. Ранее украинский офицер Виктор Кисиль рассказал о критической нехватке военных кадров в рядах ВСУ. Он также подчеркнул, что если конфликт Москвы и Киева продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на службу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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