Украина должна мобилизовать 18- и 20-летних студентов, сказал Петр Горбатенко Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо начать мобилизовывать 18-20-летних граждан, включая студентов. С таким предложением выступил командир первого штурмового батальона 3 ОШБр Петр Горбатенко с позывным «Ролло».

«Надо мобилизовывать 20-летних, 18-летних. В чем проблема? Что студенты? Ну и что? Студенты не должны воевать? Должны. Они подходят… Вопрос в подходе к подготовке», — сказал Петр Горбатенко в интервью журналистке Наталье Мосейчук. Его слова передает telegram-канал «Политика Страны».

По мнению военного, 50-летние мобилизованные не подходят для боевых действий. Он заявил, что такие бойцы имеют множество хронических заболеваний.

Ранее украинский офицер Виктор Кисиль рассказал о критической нехватке военных кадров в рядах ВСУ. Он также подчеркнул, что если конфликт Москвы и Киева продолжится, никто из украинцев не сможет избежать призыва на службу.