В Кургане ангел и смерть призывали водителей соблюдать ПДД. Фото, видео

Курганские полицейские почтили память жертв ДТП

19 ноября 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские устроили тематическую акцию в память о жертвах автоаварий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. Акция сотрудников ГИБДД была приурочена ко Дню памяти жертв ДТП, рассказали в ведомстве. «В рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции посетили места автоаварий, где в 2023 году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия», — пояснили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудников правоохранительных органов сопровождали волонтеры, переодетые в костюмы ангела и смерти. В последние месяцы на курганских трассах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. Об этом свидетельствует статистика, размещенная на сайте Госавтоинспекции. Рост впервые зафиксировали в июне. Курганские полицейские посетили места, где происходили ДТП Фото: telegram-канал ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, https://t.me/gibdd45/1926?single Водителям напомнили, что на дороге надо быть предельно бдительными Фото: telegram-канал ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, https://t.me/gibdd45/1926?single

В Кургане волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. Акция сотрудников ГИБДД была приурочена ко Дню памяти жертв ДТП, рассказали в ведомстве. «В рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции посетили места автоаварий, где в 2023 году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия», — пояснили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудников правоохранительных органов сопровождали волонтеры, переодетые в костюмы ангела и смерти. В последние месяцы на курганских трассах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. Об этом свидетельствует статистика, размещенная на сайте Госавтоинспекции. Рост впервые зафиксировали в июне.