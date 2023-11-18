В Кургане волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. Акция сотрудников ГИБДД была приурочена ко Дню памяти жертв ДТП, рассказали в ведомстве.
«В рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции посетили места автоаварий, где в 2023 году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия», — пояснили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудников правоохранительных органов сопровождали волонтеры, переодетые в костюмы ангела и смерти.
В последние месяцы на курганских трассах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. Об этом свидетельствует статистика, размещенная на сайте Госавтоинспекции. Рост впервые зафиксировали в июне.
Курганские полицейские посетили места, где происходили ДТП
Фото: telegram-канал ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, https://t.me/gibdd45/1926?single
Водителям напомнили, что на дороге надо быть предельно бдительными
Фото: telegram-канал ОГИБДД УМВД России по городу Кургану, https://t.me/gibdd45/1926?single
В Кургане волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. Акция сотрудников ГИБДД была приурочена ко Дню памяти жертв ДТП, рассказали в ведомстве. «В рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции посетили места автоаварий, где в 2023 году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия», — пояснили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудников правоохранительных органов сопровождали волонтеры, переодетые в костюмы ангела и смерти. В последние месяцы на курганских трассах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. Об этом свидетельствует статистика, размещенная на сайте Госавтоинспекции. Рост впервые зафиксировали в июне.