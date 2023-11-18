18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Кургане ангел и смерть призывали водителей соблюдать ПДД. Фото, видео

Курганские полицейские почтили память жертв ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима, холод, гаи
Курганские полицейские устроили тематическую акцию в память о жертвах автоаварий Фото:

В Кургане волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. Акция сотрудников ГИБДД была приурочена ко Дню памяти жертв ДТП, рассказали в ведомстве.

«В рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции посетили места автоаварий, где в 2023 году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия», — пояснили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудников правоохранительных органов сопровождали волонтеры, переодетые в костюмы ангела и смерти.

В последние месяцы на курганских трассах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. Об этом свидетельствует статистика, размещенная на сайте Госавтоинспекции. Рост впервые зафиксировали в июне.

Курганские полицейские посетили места, где происходили ДТП
Курганские полицейские посетили места, где происходили ДТП
Фото:
Водителям напомнили, что на дороге надо быть предельно бдительными
Водителям напомнили, что на дороге надо быть предельно бдительными
Фото:

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В Кургане волонтеры в костюмах ангела и смерти призывали водителей соблюдать скоростной режим и не нарушать другие правила дорожного движения. Акция сотрудников ГИБДД была приурочена ко Дню памяти жертв ДТП, рассказали в ведомстве. «В рамках Всемирного Дня памяти жертв ДТП сотрудники Госавтоинспекции посетили места автоаварий, где в 2023 году погибли люди. Останавливаясь у мест трагедий, полицейские возлагали цветы и зажигали свечу, вспоминая обстоятельства каждого происшествия», — пояснили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. Сотрудников правоохранительных органов сопровождали волонтеры, переодетые в костюмы ангела и смерти. В последние месяцы на курганских трассах значительно увеличилось число ДТП со смертельным исходом. Об этом свидетельствует статистика, размещенная на сайте Госавтоинспекции. Рост впервые зафиксировали в июне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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