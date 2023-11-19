В Госдуме предсказали кадровый голод в России

Депутат Госдумы Исаев: в России наблюдается нехватка рабочей силы

19 ноября 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

В России наблюдается нехватка рабочей силы, заявил Андрей Исаев Фото: Анна Майорова © URA.RU В России отслеживается ситуация нехватки рабочих рук. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев. По его мнению, данная проблема в дальнейшем может усугубиться и привести к кадровому голоду. «Россия уже находится в ситуации кадрового голода — повсеместно в регионах не хватает рабочих рук, в том числе в сельскохозяйственном секторе», — передают argumenti.ru слова Андрея Исаева. Депутат связал кадровый голод с демографическим кризисом в стране. Он подчеркнул, что поколение, родившееся в 90-х годах является самым малочисленным за всю историю страны. В качестве решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране Исаев предложил два способа. Первый — необходимо повысить меры поддержки семей и ввести льготы, стимулирующие рождаемость в РФ. Второй способ заключается в том, чтобы привлекать русскоговорящих специалистов из других стран. В начале ноября бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе предложил способ повысить приток рабочей силы в Россию. В разговоре с корреспондентом URA.RU он уточнил, что надо модифицировать политику по отношению к мигрантам. Он предложил ввести для них особые экзамены, которые помогут адаптироваться им к жизни в РФ.

В России отслеживается ситуация нехватки рабочих рук. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Исаев. По его мнению, данная проблема в дальнейшем может усугубиться и привести к кадровому голоду. «Россия уже находится в ситуации кадрового голода — повсеместно в регионах не хватает рабочих рук, в том числе в сельскохозяйственном секторе», — передают argumenti.ru слова Андрея Исаева. Депутат связал кадровый голод с демографическим кризисом в стране. Он подчеркнул, что поколение, родившееся в 90-х годах является самым малочисленным за всю историю страны. В качестве решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране Исаев предложил два способа. Первый — необходимо повысить меры поддержки семей и ввести льготы, стимулирующие рождаемость в РФ. Второй способ заключается в том, чтобы привлекать русскоговорящих специалистов из других стран. В начале ноября бывший заместитель генерального секретаря ООН и экс-замглавы МИД России Сергей Орджоникидзе предложил способ повысить приток рабочей силы в Россию. В разговоре с корреспондентом URA.RU он уточнил, что надо модифицировать политику по отношению к мигрантам. Он предложил ввести для них особые экзамены, которые помогут адаптироваться им к жизни в РФ.