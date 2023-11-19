Мужчина въехал в толпу в Новгородской области. Видео

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В Новгородской области водитель совершил наезд на группу людей Фото:

В ночь на 19 ноября мужчина въехал в толпу на своем Mercedes-Benz в Новгородской области. В результате происшествия двое людей пострадали. Сам водитель в настоящий момент задержан. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«В Новгородской области следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу у ресторана <…> в городе Боровичи. Следователем СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело», — передает telegram-канал «Следком». Дело возбуждено по статье за покушение на убийство двух и более лиц.

Инцидент произошел 19 числа. У водителя Mercedes-Benz произошел конфликт с группой людей у ресторана. В результате чего тот совершил наезд на группу людей.

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В ночь на 19 ноября мужчина въехал в толпу на своем Mercedes-Benz в Новгородской области. В результате происшествия двое людей пострадали. Сам водитель в настоящий момент задержан. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «В Новгородской области следователи СК России задержали мужчину, въехавшего в толпу у ресторана <…> в городе Боровичи. Следователем СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело», — передает telegram-канал «Следком». Дело возбуждено по статье за покушение на убийство двух и более лиц. Инцидент произошел 19 числа. У водителя Mercedes-Benz произошел конфликт с группой людей у ресторана. В результате чего тот совершил наезд на группу людей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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