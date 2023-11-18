18 ноября 2023

Синоптик рассказал, зацепит ли сибирский ураган Свердловскую область

Сибирский ураган обойдет Свердловскую область стороной
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ураган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
Порывы ветра в Сибири достигали 35 м/с Фото:
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По Сибири прошел мощный ураган

Ураган, бушующий в Сибири и унесший жизни нескольких человек, обойдет стороной Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.

«У нас такого ветра не будет. Зона сильных ветров [из Сибири] уходит на восток — через Братск, Иркутскую область и дальше. Ветер обусловлен и термическим, и барическим градиентами. В тылу циклона там распространяется очень холодная воздушная масса», — ответил на вопрос корреспондента Пулин.

Мощный ураган прошелся по Сибири в воскресенье, 19 ноября. Сильнее всего пострадали города Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В Новокузнецке погибли три человека, а в Бийске ветер снес купол храма. Более подробно о последствиях стихии в отдельном сюжете URA.RU.

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Ураган, бушующий в Сибири и унесший жизни нескольких человек, обойдет стороной Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «У нас такого ветра не будет. Зона сильных ветров [из Сибири] уходит на восток — через Братск, Иркутскую область и дальше. Ветер обусловлен и термическим, и барическим градиентами. В тылу циклона там распространяется очень холодная воздушная масса», — ответил на вопрос корреспондента Пулин. Мощный ураган прошелся по Сибири в воскресенье, 19 ноября. Сильнее всего пострадали города Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В Новокузнецке погибли три человека, а в Бийске ветер снес купол храма. Более подробно о последствиях стихии в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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