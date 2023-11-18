Синоптик рассказал, зацепит ли сибирский ураган Свердловскую область

Ураган, бушующий в Сибири и унесший жизни нескольких человек, обойдет стороной Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.
«У нас такого ветра не будет. Зона сильных ветров [из Сибири] уходит на восток — через Братск, Иркутскую область и дальше. Ветер обусловлен и термическим, и барическим градиентами. В тылу циклона там распространяется очень холодная воздушная масса», — ответил на вопрос корреспондента Пулин.
Мощный ураган прошелся по Сибири в воскресенье, 19 ноября. Сильнее всего пострадали города Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В Новокузнецке погибли три человека, а в Бийске ветер снес купол храма. Более подробно о последствиях стихии в отдельном сюжете URA.RU.
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