Синоптик рассказал, зацепит ли сибирский ураган Свердловскую область

Сибирский ураган обойдет Свердловскую область стороной

19 ноября 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Порывы ветра в Сибири достигали 35 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета По Сибири прошел мощный ураган Ураган, бушующий в Сибири и унесший жизни нескольких человек, обойдет стороной Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «У нас такого ветра не будет. Зона сильных ветров [из Сибири] уходит на восток — через Братск, Иркутскую область и дальше. Ветер обусловлен и термическим, и барическим градиентами. В тылу циклона там распространяется очень холодная воздушная масса», — ответил на вопрос корреспондента Пулин. Мощный ураган прошелся по Сибири в воскресенье, 19 ноября. Сильнее всего пострадали города Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В Новокузнецке погибли три человека, а в Бийске ветер снес купол храма. Более подробно о последствиях стихии в отдельном сюжете URA.RU.

Ураган, бушующий в Сибири и унесший жизни нескольких человек, обойдет стороной Свердловскую область. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «У нас такого ветра не будет. Зона сильных ветров [из Сибири] уходит на восток — через Братск, Иркутскую область и дальше. Ветер обусловлен и термическим, и барическим градиентами. В тылу циклона там распространяется очень холодная воздушная масса», — ответил на вопрос корреспондента Пулин. Мощный ураган прошелся по Сибири в воскресенье, 19 ноября. Сильнее всего пострадали города Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской и Омской областей. В Новокузнецке погибли три человека, а в Бийске ветер снес купол храма. Более подробно о последствиях стихии в отдельном сюжете URA.RU.