По Сибири прошел мощный ураган: что известно о погибших

В ряде сибирских регионов бушует ураган, есть погибшие
новость из сюжетаПо Сибири прошел мощный ураган
В Сибири прошел мощный ураган. Больше всего от него пострадали города Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Красноярской и Омской областей. В результате стихийного происшествия трое человек погибли, также есть пострадавшие. URA.RU приводит главную информацию с инцидента к этому часу.
- Первые сообщения с урагана начали появляться ближе к 10:00 по (Мск). В соцсетях начали распространяться видео с происшествия. На кадрах было видно, как ветер сносит остановочные павильоны, части деревьев и обломки сооружений. Сообщалось об отключении электричества в ряде сибирских городов. Скорость ветра уже тогда достигла около 30 метров в секунду.
- Почти сразу начали сообщать о первых пострадавших. В Новокузнецке женщину придавило рекламной вывеской. Ее вытащили местные жители, но сама она получила серьезные травмы.
- В Красноярске самолет три раза не мог приземлиться на посадочную полосу из-за урагана. Он более получаса кружил над аэропортом города, затем смог совершить успешную посадку.
- В Бийске ураган снес купол одного из местных храмов. Также из-за сильного ветра деревья перегородили трассу, ведущую из города. Экстренные службы занялись освобождением дороги, передает telegram-канал Baza.
- В Новокузнецке погибли два человека после того, как на их автомобиль упало дерево, снесенное ветром. Дерево упало прямо на переднюю часть автомобиля, когда тот был в движении. В результате погиб водитель и один пассажир. Авторы telegram-канала Shot сообщили, что люди изначально ехали на автомобиле на похороны.
- В Новокузнецке также погибла женщина, когда пыталась удержать крышу собственного дома во время урагана. Скорость ветра уже тогда была 35 метров в секунду. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!