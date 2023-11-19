По Сибири прошел мощный ураган: что известно о погибших

В Сибири прошел ураган со скоростью в 35 метров в секунду
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В ряде сибирских регионов бушует ураган, есть погибшие Фото:
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По Сибири прошел мощный ураган

В Сибири прошел мощный ураган. Больше всего от него пострадали города Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Красноярской и Омской областей. В результате стихийного происшествия трое человек погибли, также есть пострадавшие. URA.RU приводит главную информацию с инцидента к этому часу.

  • Первые сообщения с урагана начали появляться ближе к 10:00 по (Мск). В соцсетях начали распространяться видео с происшествия. На кадрах было видно, как ветер сносит остановочные павильоны, части деревьев и обломки сооружений. Сообщалось об отключении электричества в ряде сибирских городов. Скорость ветра уже тогда достигла около 30 метров в секунду.
  • Почти сразу начали сообщать о первых пострадавших. В Новокузнецке женщину придавило рекламной вывеской. Ее вытащили местные жители, но сама она получила серьезные травмы.
  • В Красноярске самолет три раза не мог приземлиться на посадочную полосу из-за урагана. Он более получаса кружил над аэропортом города, затем смог совершить успешную посадку.
  • В Бийске ураган снес купол одного из местных храмов. Также из-за сильного ветра деревья перегородили трассу, ведущую из города. Экстренные службы занялись освобождением дороги, передает telegram-канал Baza.
  • В Новокузнецке погибли два человека после того, как на их автомобиль упало дерево, снесенное ветром. Дерево упало прямо на переднюю часть автомобиля, когда тот был в движении. В результате погиб водитель и один пассажир. Авторы telegram-канала Shot сообщили, что люди изначально ехали на автомобиле на похороны.
  • В Новокузнецке также погибла женщина, когда пыталась удержать крышу собственного дома во время урагана. Скорость ветра уже тогда была 35 метров в секунду. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

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В Сибири прошел мощный ураган. Больше всего от него пострадали города Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Красноярской и Омской областей. В результате стихийного происшествия трое человек погибли, также есть пострадавшие. URA.RU приводит главную информацию с инцидента к этому часу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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