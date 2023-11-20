Фирма сына курганского экс-депутата заработала более миллиарда выручки на овощах

Курганская компания ЗАО «Картофель» за год увеличила выручку до 1,1 млрд рублей

Компания бизнесмена Вячеслава Немирова за год заработала 1,1 млрд рублей выручки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания семьи экс-депутата Курганской областной думы Александра Немирова, занимающаяся выращиванием зерновых культур и овощей, за прошлый год заработала более одного миллиарда рублей выручки. Информация об этом размещена в финансовой отчетности фирмы. Аграрным предприятием «Картофель» управляет сын бывшего политика Вячеслав Немиров.

«ЗАО „Картофель“, с. Митино, Кетовский округ. Выручка предприятия за 2022 год: 1 122 972 000 рублей. За аналогичный период 2021 года доходы составили 923 347 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. При этом чистая прибыль фирмы за год снизалась на 12,1 млн рублей — с 561,5 до 549,4 миллиона рублей.

Предприятие «ЗАО «Картофель» основано в 1998 году. Компания занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур, семян масличных культур и овощей. Стоимость бизнеса оценивается в 2,8 миллиарда рублей. Фирма входит в группу компаний «Немиров», в которой также находятся ООО «Курганское» и Учебно-опытное хозяйство «Каширинское».

URA.RU направило запрос в ЗАО «Картофель» с просьбой прокомментировать рост выручки и снижение чистой прибыли. Ответ ожидается.

До этого сообщалось, что курганская фирма богатейшей предпринимательницы Натальи Полковой заработала около полумиллиарда на продаже погрузчиков. За 2023 год компания «Комплектснаб» поставила спецтехнику более чем на 480 миллионов рублей.