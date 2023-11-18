18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Курганской области из-за непогоды ограничили движение транспорта на трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
На курганской автодороге 19 ноября с 21:00 ограничили движение машин Фото:

В Курганской области 19 ноября с 21:00 введено ограничение движения транспорта на трассе Р-254 «Иртыш». Об этом говорится в документе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Ввести 19 ноября с 21:00 временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы на автодороге Р-254 „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (км 396+000 км 465+331) из-за непогоды. Возможны мокрый снег, гололед», — указано в документе ведомства.

По данным ведомства, ограничение движения транспорта ориентировочно продлится до 8 часов 30 минут 20 ноября. Подрядная организация, обслуживающая дорогу, предпримет меры борьбы с гололедом.

Ранее 19 ноября, начиная с 3 часов 45 минут Госавтоинспекция в Курганской области разрешила движение автобусов на трассах. Ограничения вводились из-за непогоды.

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В Курганской области 19 ноября с 21:00 введено ограничение движения транспорта на трассе Р-254 «Иртыш». Об этом говорится в документе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Ввести 19 ноября с 21:00 временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные и (или) крупногабаритные грузы на автодороге Р-254 „Иртыш“ Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск (км 396+000 км 465+331) из-за непогоды. Возможны мокрый снег, гололед», — указано в документе ведомства. По данным ведомства, ограничение движения транспорта ориентировочно продлится до 8 часов 30 минут 20 ноября. Подрядная организация, обслуживающая дорогу, предпримет меры борьбы с гололедом. Ранее 19 ноября, начиная с 3 часов 45 минут Госавтоинспекция в Курганской области разрешила движение автобусов на трассах. Ограничения вводились из-за непогоды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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