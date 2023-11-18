В Сургуте несколько десятков домов остались без чистой водопроводной воды

19 ноября 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

В домах пяти микрорайонов Сургута течет грязная вода Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) работники городского Водоканала совместно с коллегами из Гортеплосетей заняты устранением проблемы грязной воды, которая несколько дней подряд течет из кранов в квартирах жителей пяти восточных микрорайонов города. Об этом URA.RU сообщили в сургутском Горводоканале. «В течении двух дней в квартиры жителей нескольких десятков домов в микрорайонах 32, 24, 25, 26, 27 поступает вода ненадлежащего качества. Предположительно, причиной стало проведение ремонтных работ на магистральных водоводах по улице Маяковского, улице Энергетиков, а также работы по технологической очистке водовода от 8-го промузла. Изменившиеся в результате гидравлические режимы резко ухудшили качество воды. Аварийных ситуаций при этом в системе водоснабжения не выявлено», — рассказали в сургутском Водоканале. Там подчеркнули, что специалистами принимаются все возможные меры для нормализации ситуации. Сейчас проводится отбор проб воды из водопровода. Кроме того, в микрорайонах организован подвоз чистой воды. Коммунальщики рассчитывают, что водоснабжение пяти микрорайонов Сургута постепенно войдет в штатный режим в ближайшие сутки. В начале октября в другом городе ХМАО, Советском, из-за коммунальной аварии была отключена подача тепла в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого. Проблема была решена в течение суток. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) работники городского Водоканала совместно с коллегами из Гортеплосетей заняты устранением проблемы грязной воды, которая несколько дней подряд течет из кранов в квартирах жителей пяти восточных микрорайонов города. Об этом URA.RU сообщили в сургутском Горводоканале. «В течении двух дней в квартиры жителей нескольких десятков домов в микрорайонах 32, 24, 25, 26, 27 поступает вода ненадлежащего качества. Предположительно, причиной стало проведение ремонтных работ на магистральных водоводах по улице Маяковского, улице Энергетиков, а также работы по технологической очистке водовода от 8-го промузла. Изменившиеся в результате гидравлические режимы резко ухудшили качество воды. Аварийных ситуаций при этом в системе водоснабжения не выявлено», — рассказали в сургутском Водоканале. Там подчеркнули, что специалистами принимаются все возможные меры для нормализации ситуации. Сейчас проводится отбор проб воды из водопровода. Кроме того, в микрорайонах организован подвоз чистой воды. Коммунальщики рассчитывают, что водоснабжение пяти микрорайонов Сургута постепенно войдет в штатный режим в ближайшие сутки. В начале октября в другом городе ХМАО, Советском, из-за коммунальной аварии была отключена подача тепла в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого. Проблема была решена в течение суток.