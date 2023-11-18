18 ноября 2023
17 ноября 2023

В Сургуте несколько десятков домов остались без чистой водопроводной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Грязная вода из крана, кран, смеситель, опрессовки, водоснабжение, ржавчина, жкх, раковина, струя воды, грязная вода
В домах пяти микрорайонов Сургута течет грязная вода Фото:

В Сургуте (ХМАО) работники городского Водоканала совместно с коллегами из Гортеплосетей заняты устранением проблемы грязной воды, которая несколько дней подряд течет из кранов в квартирах жителей пяти восточных микрорайонов города. Об этом URA.RU сообщили в сургутском Горводоканале.

«В течении двух дней в квартиры жителей нескольких десятков домов в микрорайонах 32, 24, 25, 26, 27 поступает вода ненадлежащего качества. Предположительно, причиной стало проведение ремонтных работ на магистральных водоводах по улице Маяковского, улице Энергетиков, а также работы по технологической очистке водовода от 8-го промузла. Изменившиеся в результате гидравлические режимы резко ухудшили качество воды. Аварийных ситуаций при этом в системе водоснабжения не выявлено», — рассказали в сургутском Водоканале.

Там подчеркнули, что специалистами принимаются все возможные меры для нормализации ситуации. Сейчас проводится отбор проб воды из водопровода. Кроме того, в микрорайонах организован подвоз чистой воды. Коммунальщики рассчитывают, что водоснабжение пяти микрорайонов Сургута постепенно войдет в штатный режим в ближайшие сутки.

В начале октября в другом городе ХМАО, Советском, из-за коммунальной аварии была отключена подача тепла в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого. Проблема была решена в течение суток.

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В Сургуте (ХМАО) работники городского Водоканала совместно с коллегами из Гортеплосетей заняты устранением проблемы грязной воды, которая несколько дней подряд течет из кранов в квартирах жителей пяти восточных микрорайонов города. Об этом URA.RU сообщили в сургутском Горводоканале. «В течении двух дней в квартиры жителей нескольких десятков домов в микрорайонах 32, 24, 25, 26, 27 поступает вода ненадлежащего качества. Предположительно, причиной стало проведение ремонтных работ на магистральных водоводах по улице Маяковского, улице Энергетиков, а также работы по технологической очистке водовода от 8-го промузла. Изменившиеся в результате гидравлические режимы резко ухудшили качество воды. Аварийных ситуаций при этом в системе водоснабжения не выявлено», — рассказали в сургутском Водоканале. Там подчеркнули, что специалистами принимаются все возможные меры для нормализации ситуации. Сейчас проводится отбор проб воды из водопровода. Кроме того, в микрорайонах организован подвоз чистой воды. Коммунальщики рассчитывают, что водоснабжение пяти микрорайонов Сургута постепенно войдет в штатный режим в ближайшие сутки. В начале октября в другом городе ХМАО, Советском, из-за коммунальной аварии была отключена подача тепла в жилых домах на улицах Юбилейная, Кирова, Ленина и Олега Кошевого. Проблема была решена в течение суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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